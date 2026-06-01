‘숏폼’으로 소통 강화… 믿음가득주유소 제도 운영

에쓰-오일(S-OIL)㈜이 ‘2026 국가서비스대상’ 주유소 부문 대상을 수상했다. 9년 연속이다.
에쓰-오일은 차별화된 고객 중심 마케팅 활동과 지속적인 서비스 혁신을 통해 고객 만족도를 지속적으로 높여왔다. ‘가장 경쟁력 있고, 혁신적이며, 신뢰받는 에너지 화학 기업’을 향한 Vision 2035 아래 ‘고객은 회사의 존재 이유이자 목적이고, 고객 만족은 회사가 추구하는 최고의 가치’라는 원칙을 바탕으로 광고 캠페인, 스포츠·문화마케팅, 제휴 신용카드, 세일즈 프로모션, 멤버십 제도, 서비스·품질관리 프로그램 등 체계적인 고객 중심 마케팅 활동을 전개하고 있다.
특히 캐릭터 ‘구도일’을 활용한 숏폼 콘텐츠를 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 SNS 채널에 매주 선보이며 젊은 세대와의 소통을 강화하고 있다. 에쓰-오일 유튜브 채널 ‘구도일 GOODOIL’은 누적 조회수 5억 회를 기록했으며 ‘덩칫값 못하는 친구 특징’ 숏폼 콘텐츠는 조회수 1억 회를 돌파하며 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 또한 어린이와 가족을 대상으로 한 글로벌 애니메이션 ‘폴라레스큐: 슈퍼가디언즈’를 통해 친근하고 긍정적인 브랜드 이미지를 강화하고 있다.
에쓰-오일은 고객 신뢰와 서비스 품질 향상을 위한 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 2007년부터 회사가 직접 정품정량을 보증하는 ‘믿음가득주유소’ 제도를 운영하고 있으며 서비스 품질 향상을 위한 전문 컨설팅 조직 ‘YES팀’을 통해 주유소 현장 경쟁력을 높이고 있다. 아울러 메가커피, 이마트24, 노브러시 자동세차 브랜드 ‘워싱데이’ 등 다양한 브랜드와의 협업을 통해 고객 편의성과 만족도를 높이는 차별화된 서비스를 제공하고 있다.
댓글 0