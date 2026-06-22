“AI 경쟁력은 데이터에서”…영림원소프트랩, EBSC 2026서 미래 전략 제시

영림원소프트랩이 지난 18일 서울 강남구 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최한 ‘EBSC 2026(Enterprise Business Solution Conference 2026)’을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.
올해 처음 열린 EBSC 2026은 ‘AI 시대, 사라지는 것과 남는 것’을 주제로 진행됐다. 생성형 AI 확산으로 기업 업무 환경이 빠르게 변화하는 가운데 AI 시대 기업 경쟁력의 본질과 엔터프라이즈 소프트웨어의 미래를 논의하기 위해 마련됐다.
영림원소프트랩은 AI가 업무 방식을 바꾸고 있지만 기업 경쟁력의 본질은 여전히 데이터와 업무 프로세스, 그리고 이를 연결하는 시스템에 있다고 강조했다. 행사에서는 ERP를 중심으로 다양한 기업용 솔루션과 AI 기술의 활용 사례를 공유했다. 행사에는 기업 경영진과 디지털 전환(DX)·IT 담당자, 실무자 등 700여 명이 참석했다.
행사에서는 AI 시대 기업 경쟁력의 핵심이 데이터와 연결성에 있다는 점이 공통적으로 제시됐다. 박성중 한국생산성본부 회장과 권헌영 고려대학교 정보보호대학원 교수는 AI 도입 자체보다 데이터를 체계적으로 축적·관리하고 활용할 수 있는 기반 구축이 중요하다고 강조했다.
기업 현장에서의 AI 활용 사례도 소개됐다. 박미경 포시에스 대표는 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용한 전자문서·전자계약 업무 자동화 사례를 발표했다.
호웅기 영림원소프트랩 미래가치실현본부 전무는 “단순 기능 중심의 SaaS는 차별화가 어려워지고 있다”며 “앞으로는 ERP를 중심으로 다양한 전문 솔루션과 AI 에이전트가 유기적으로 연결되는 ‘Connected Solutions’ 생태계가 기업 경쟁력을 좌우하게 될 것”이라고 말했다.
행사장에는 영림원소프트랩을 비롯해 가비아, 다우기술, 비즈플레이, 나이스평가정보, 포시에스 등 주요 엔터프라이즈 솔루션 기업들이 전시 부스를 운영했다. 참가자들은 협업, 전자문서, 비용관리, 인사·재무 분야 솔루션과 AI 기술이 ERP와 어떻게 연결되는지 직접 확인할 수 있었다.
권영범 영림원소프트랩 대표는 “ERP를 중심으로 기업의 데이터와 업무, AI 활용이 유기적으로 연결되는 실행형 플랫폼 전략을 지속적으로 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0