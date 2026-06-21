내일부터 청년미래적금 가입 시작…우대금리 포함 ‘최고 8%’ 은행 어디

급여 이체·카드 실적 등 우대금리 조건 따져야
5대 은행·기업·우체국 8%, 그 외 최고 7% 제공
우대금리, 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택을 합하면 최대 19.4% 금리를 제공하는 청년미래적금 가입 접수가 내일부터 시작된다.
은행권은 우대금리 포함 최고 연 8.0% 금리를 제공하는데, 우대금리 조건이 까다로워 은행별 비교가 필요하다.
21일 금융권에 따르면 은행 13곳 및 우체국은 오는 22일부터 청년미래적금 가입신청을 받는다.
가입신청은 출시일인 22일부터 7월 3일까지 2주간 진행된다. 첫 5영업일(6월 22~26일)은 출생 연도 끝자리에 따른 5부제가 적용되고 다음 주(6월 29일~7월 3일)는 출생 연도와 무관하게 누구나 신청할 수 있다.
청년미래적금은 3년 고정금리 상품으로 전 취급기관 공통 기본금리 5%에 기관별 최대 우대금리 2~3%를 더해 최고 7~8% 금리가 적용된다. 금리에 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택까지 합산하면 실질 가입 효과는 일반형 기준 최대 13.2~14.4%, 우대형 18.2~19.4% 수준 단리 적금상품에 가입하는 것과 유사한 수준이다.
취급 기관은 기업·농협·신한·우리·하나·국민·iM·부산·경남·광주·전북·수협·카카오뱅크·우정사업본부 등 14곳이며 토스뱅크는 12월부터 참여한다.
주요 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협), IBK기업은행, 우체국 등은 우대금리 포함 최고 연 8.0% 금리를 제공한다.
기본금리는 연 5%로 동일하며, 총급여 3600만 원 이하 청년 0.5%포인트(p), 청년 모두를 위한 재무상담 이수 0.2%p는 공통 우대금리다.
이외 우대금리는 모두 다르다. 급여이체 실적뿐만 아니라 카드 실적 등 여러 조건을 충족해야 만 최고 8%를 받을 수 있다.
국민은행의 경우 △급여이체 1.0%p △출금실적 0.8%p △거래감사 0.5%p 등을 제공한다.
급여이체의 경우 가입 기간 중 급여가 입금된 월수가 12회 이상이어야 한다. 출금실적은 월 2건 이상 공과금 자동이체(12회 이상), KB리브모바일 요금제의 자동이체 출금 월수 12회 이상, 국민카드 결제대금 출금 월수 12회 이상 중 하나를 충족해야 한다. 이외에도 청년도약계좌 가입이력이 있거나, 6개월 내 국민은행 예·적금 보유 이력이 없어야 우대금리를 받을 수 있다.
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