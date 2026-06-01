[DBR/알립니다]“채용에서 학력 제한 없애도 될까?”

최근 SK하이닉스가 모든 채용 과정에서 학력 제한을 전면 폐지하겠다고 발표하면서 화제가 되고 있습니다. AI가 점점 더 많은 지식 업무를 수행하는 시대에 기업은 어떤 기준으로 사람을 평가해야 할까요? 대학 학위는 앞으로도 중요한 신호로 남을까요, 아니면 새로운 평가 방식이 필요할까요?
DBR은 이러한 질문을 독자 여러분과 함께 고민하기 위해 논증 AI 기술 기반 기업 딥스킬(DeepSkill)과 함께 ‘제1회 AI 대화형 비즈니스 논술대회’를 개최합니다. 이번 대회의 논제는 바로 ‘AI 시대, 대학 학력은 여전히 채용에서 중요한가?’입니다. 참가자들은 채용 요건 폐지를 고민하는 가상의 기업 사례를 읽고 자신의 입장을 정리한 뒤, AI와 질문·반론·토론을 주고받으며 논리를 발전시켜 최종 답안을 완성하게 됩니다.
이번 대회는 단순히 찬반을 가리는 대회가 아닙니다. AI가 제시하는 다양한 관점과 반론을 검토하며 자신의 생각을 더욱 깊고 단단하게 만드는 새로운 형태의 사고력 챌린지입니다.
AI의 답을 그대로 받아들이는 데서 그치지 않고, AI와 대화하고 반박하며 스스로의 생각을 발전시키는 경험에 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 대회 일시: 2026년 7월 3일(금)∼12일(월), 대회 기간 중 온라인 접속
● 참가 대상: 전국 중학생 이상 누구나
● 참가 신청: DBR 홈페이지(dbr.donga.com) 내 대회 신청 페이지
● 참가비: 무료 ● 후원 및 참가 신청 문의: 02-361-1521, dbredu@donga.com
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