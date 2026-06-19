소진공, 파리 코메르스서 ‘공실상가 활용 및 지역 상권 활성화 방안’ 모색

소상공인시장진흥공단(소진공)은 지난 18일(현지시간) 프랑스 파리의 상업 활성화 전문기관인 파리 코메르스(Paris Commerces)를 방문해 파리시의 상가 공실 대응 체계와 생활상권 관리 정책 운영 현황을 확인하고 국내 상권 정책 고도화 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.
파리 코메르스는 상권 공동화 지역의 근린상업 유지·발전 업무를 위탁받은 파리시 산하 공공기관이다. 이번 방문은 국내에서 지역 상권의 주요 현안으로 부상한 상가 공실 증가, 젠트리피케이션, 업종 편중, 생활밀착형 점포 감소 등에 대한 해결책을 벤치마킹하기 위해 추진됐다. 파리시가 공실 점포를 도시 상권 관리와 재구성의 수단으로 활용하는 사례를 확인했다.
현장에서는 파리 상권의 업종 변화와 공실 대응 방안이 중점적으로 논의됐다. 파리의 경우 식료품점, 건강·운동 관련 시설, 의료 서비스, 자전거 판매·수리 등 생활밀착형 및 친환경 이동 수단 관련 업종이 증가했다. 반면 의류·신발·섬유류 판매점과 자동차 부품 관련 점포 등은 감소한 것으로 나타났다.
파리시는 이런 변화에 대응해 공실 점포에 지역에 필요한 업종을 선별적으로 유치하고, 생활밀착형 상업을 보전하는 방향으로 상권관리 정책을 추진 중이다. 파리 코메르스는 파리 전역의 공공 상가 자산을 통합 관리 및 공급하는 컨트롤 타워 역할을 맡고 있다. 특히 파리시로부터 위임받은 선매권을 활용해 민간 상가를 우선 매입해 개보수한 뒤 지역 주민 생활에 필수적인 업종을 재배치하며 예비 창업자에게 안정적인 영업 환경을 제공 중이다.
소진공은 파리 코메르스의 사례를 바탕으로 국내 상권 실태조사, 공실 대응, 업종 보전, 창업 입지 상담, 생활상권 재생정책과 연계한 상권관리 방안을 마련할 계획이다.
인태연 소진공 이사장은 “파리 코메르스는 공실 상가를 지역 자산으로 전환해 소상공인 창업과 지역 상권 활성화를 동시에 실현한 우수 사례”라고 설명했다. 그는 이어 “우리나라도 상권 위기를 개인의 문제로 방치할 것이 아니라, 사회적 문제로 인식하고 이를 조정·해결할 공공의 기능을 강화해야 한다”고 말했다.
한편 소진공은 지역 상권 활성화를 목표로 다양한 활동을 진행하고 있다. 최근 한국부동산원, 한국지역상권학회와 민생경제 회복을 위한 업무협약도 체결했다. 향후 상업용 부동산 관련 사회적 이슈 공동 대응, 상권 내 공실 발생 원인 및 상권 생태계 변화에 대한 공동 연구, 실태조사 시범 사업 진행 등을 추진할 계획이다.
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