“기술로 해양 안전 지킨다”… HD현대重, 차세대 함정 앞세워 글로벌 공략

HD현대중공업은 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제해양·안전대전’에 참가해 최신형 원해경비함(OPV)을 선보이고 중남미 시장 진출 전략과 함정 기술협력 확대 방안을 공유했다고 밝혔다.
국제해양·안전대전은 해양경찰청이 주최하는 해양 특화 전시회다. 해양·안전·항공·항만·물류·레저 분야 관계자와 해양산업 주요 기업들이 참여해 관련 기술과 함정 운용 역량 등을 공유한다.
HD현대중공업은 전시회 기간 HJ중공업, 강남조선과 공동 부스를 마련했다. 부스에는 최근 해양경찰에 인도한 3000t급 원해경비함과 필리핀 해군 수출형 2400t급 원해경비함 모형 등을 전시했다고 한다.
전시된 원해경비함은 AI 기반 다목적 임무 플랫폼을 적용한 함정이다. 영해 감시를 비롯해 수색·구조, 재난구호 등 다양한 임무를 수행할 수 있도록 설계됐다. 항해 거리와 내구성도 개선됐다는 설명이다.
HD현대중공업은 전시회와 함께 중남미 해양 방산 시장 진출 전략도 공유했다. 17일 KOTRA와 ‘조선해양 파트너십 세미나’를 열고 지난 2년간 페루 현지에서 추진해 온 조선·해양 방산 사업 경험과 현지 공급망 진입 방안 등을 소개했다.
세미나에는 페루 해군과 페루 국영 SIMA 조선소 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 페루 시장 환경과 해군 현대화 계획, SIMA 조선소 함정 건조 프로젝트, HD현대중공업의 페루 함정 공급망 편입 전략 등을 논의했다.
해양경찰청과의 기술 협력도 확대한다. HD한국조선해양과 해양경찰청은 18일 ‘경비함정 건조 기술 교류 및 수출 협력 업무협약’을 체결했다. 협약은 경비함 연구개발 역량 강화와 K-해양방산 수출 경쟁력 확대를 위해 마련됐다.
양측은 이번 협약을 통해 함정 연구개발 역량과 함정 운용 노하우를 결합하기로 했다. 이를 바탕으로 경비함정 기술 고도화와 수출 경쟁력 강화를 위한 협력 체계를 구축한다는 계획이다.
HD현대중공업은 국내 해양 안전 수요와 해외 함정 시장을 함께 겨냥하고 있다. 해양경찰청과의 협력을 통해 경비함 운용 경험을 기술 개발에 반영하고 이를 바탕으로 중남미 등 해외 시장에서 수출 기회를 넓히겠다는 전략이다.
주원호 HD현대중공업 사장은 “HD현대중공업은 오랜 기간 축적해 온 함정 건조 경험과 첨단 기술력을 바탕으로 대한민국 해양 안전 강화에 기여해 왔다”며 “앞으로도 해양경찰청과의 기술협력을 확대하고, 중남미를 포함한 글로벌 조선·해양 방산 시장에서 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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