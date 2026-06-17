한국저작권위원회, ‘네이버 메이트’ IT·테크 분야 선정

한국저작권위원회는 위원회 공식 블로그가 네이버의 인공지능 기반 검색 서비스인 ‘네이버 AI 브리핑’ 누적 인용 수 111만 회를 기록하며, 2026년 6월 ‘네이버 메이트’ IT·테크 창작자 분야에 선정됐다고 16일 밝혔다.
네이버 메이트는 네이버 창작자 지원 프로그램이다. 네이버 AI 브리핑 인용 실적과 콘텐츠 전문성, 신뢰도, 이용자 반응 등을 종합적으로 평가해 매월 분야별 창작자를 선정하고 있다.
한국저작권위원회 공식 블로그는 정확한 저작권 정보를 쉽고 친근하게 공유하기 위해 개설됐다. 그동안 저작권 법·제도, 저작권 산업 동향, 정책 이슈 등의 저작권 정보를 제공해왔다. 한국저작권위원회 측은 최근 생성형 인공지능의 확산으로 저작권에 대한 관심이 높아지는 가운데 인공지능 학습 데이터 이용, 인공지능 창작물, 저작권 침해 예방 등 최신 쟁점을 쉽게 설명하고 있다고 밝혔다. 실제로 ‘생성형 AI로 만든 지브리풍 이미지, 과연 저작권 침해일까’ 등 생성형 AI와 저작권의 관계를 다룬 콘텐츠가 최근 많은 관심을 받았다고 부연했다.
이번 선정은 한국저작권위원회 공식 블로그의 콘텐츠가 네이버 AI 브리핑에서 111만 회 이상 인용된 성과를 바탕으로 이뤄졌다. 한국저작권위원회 관계자는 “이번 선정이 공공기관이 제공하는 저작권 정보가 생성형 인공지능 환경에서도 신뢰도 높은 정보원으로 활용되고 있음을 보여준다는 점에서 의미 있다”고 설명했다.
강석원 한국저작권위원회 위원장은 “생성형 인공지능이 확산되고 디지털 환경이 급변함에 따라 신뢰할 수 있는 저작권 정보의 중요성이 커지고 있다”고 강조했다. 그는 이어 “앞으로도 국민 눈높이에 맞춘 쉽고 정확한 콘텐츠를 제공해 올바른 저작권 이용 문화 확산과 저작권 인식 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.
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