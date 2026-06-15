코이카, 국내 최초 인도적 지원 종합 입문서 ‘인도적 지원의 이해 : 입문편’ 발간

코이카(KOICA·한국국제협력단)가 외교부 지원을 받아 국제개발협력민간협의회(KCOC)와 함께 인도적 지원에 대한 국민 이해를 높이기 위한 도서 ‘인도적 지원의 이해 : 입문편’을 발간했다고 15일 밝혔다.
오늘날 국제사회는 기후 위기와 무력 분쟁, 감염병 확산 등 단일 국가의 역량만으로 해결하기 어려운 복합 위기에 직면해 있다. 이에 따라 인도적 지원(Humanitarian Assistance)은 단순한 긴급 구호를 넘어 생명 보호와 재건, 회복력 강화까지 아우르는 국제사회의 핵심 활동으로 자리 잡고 있다.
주요 국제기구들은 인도적 지원을 주요 업무로 수행하고 있으며, 해외에서는 관련 학위 과정과 연구 프로그램도 운영되고 있다. 한국 역시 분쟁과 재난, 감염병 대응을 위한 인도적 지원 사업을 확대하고 있으며, 국제사회의 책임 있는 공여국으로서 역할을 강화하고 있다.
코이카와 KCOC는 이러한 배경에서 국내 공통의 이해 기반을 마련하고 해외 자료에 의존하던 관련 지식을 보다 쉽게 접할 수 있도록 이번 도서를 기획했다고 설명했다.
‘인도적 지원의 이해 : 입문편’은 국내 최초의 인도적 지원 종합 입문서로, 인도적 지원의 개념부터 국제 규범, 지원 체계, 현장 사례를 한 권에 담았다. 관련 분야 전문가들이 집필에 참여해 인도적 지원을 처음 접하는 독자도 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.
책은 총 6장으로 구성돼 ▲인도적 지원의 개념과 발전 과정 ▲인도적 지원의 규범과 법적 기반 ▲국제 인도적 지원 체계 ▲인도적 지원 단계·방식·분야 ▲인도적 지원 동향과 과제 ▲한국의 인도적 지원 등을 다룬다.
특히 인도적 지원을 단순한 자선 활동이 아닌 국제법과 국제정치, 평화, 개발협력과 긴밀하게 연결된 전문 분야로 설명한다. 또한 인도주의 4대 원칙과 국제 인도적 지원 조정 체계, 식량·보건·보호·교육·기후 분야 지원 활동을 비롯해 인도적 지원-개발-평화 연계(HDP Nexus), 현지화, 책무성, 혁신 등 최근 국제사회의 주요 논의도 함께 소개한다.
코이카는 이번 도서가 학생과 일반 시민에게는 국제 뉴스 속 인도적 위기의 구조와 배경을 이해하는 길잡이가 되고, 실무자와 연구자에게는 관련 분야의 기본 개념과 최신 흐름을 정리하는 참고서 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
한편 ‘인도적 지원의 이해 : 입문편’은 교보문고 전자책(eBook)과 KOICA ODA 도서관 누리집에서 무료로 내려받을 수 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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