삼겹살부터 평냉·칼국수에 치킨·삼계탕까지… 젠슨 황 ’서울 4박 5일 미식 투어‘ 톺아보기

  • 동아경제

  • 입력 2026년 6월 11일 10시 12분

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구글 제미나이 나노바나나로 생성 후 수정한 이미지.
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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박 5일 방한 일정을 마치고 돌아갔다. 황 CEO의 발길이 닿는 곳마다 구름 인파가 몰리며 연일 화제가 됐다. 주요 공식 일정뿐 아니라 황 CEO가 다녀간 식당과 메뉴 하나하나가 소셜미디어(SNS)를 통해 실시간으로 공유되면서 젠슨 황 ‘서울 미식 지도’가 만들어지는 모양새다.

● 성수동 대신 홍대 삼겹살 노포 낙점… ‘삼소’ 즐겼다

황 CEO가 지난 5일 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 한국의 대표적인 회식 메뉴인 ‘삼소(삼겹살+소주)’를 즐기기 위해 선택한 곳은 서울 마포구 홍대입구역 인근에 위치한 ‘형님저요’다. 애초 서울 성수동의 한 고깃집을 방문할 것이라는 소문이 무성했으나 당일 행사 일정과 인파 밀집에 따른 안전 문제 등을 고려해 최종 장소는 이곳으로 변경된 것으로 알려졌다.

1997년에 문을 연 이 식당은 약 30년 동안 홍대 상권을 지켜온 관록 있는 노포다. 지하철 홍대입구역 8번 출구에서 도보로 약 2분 거리다. 식당 앞에는 넓은 광장 공간도 있다.

이곳은 참숯 화로에 구워내는 두툼한 삼겹살과 쫄깃한 돼지껍데기가 주력 메뉴다. 가격은 리얼삼겹살 1만4000원, 이베리코 꽃등심 1만6000원, 갈매기살 1만5000원, 돼지껍데기 1만 원 등이다. 이 밖에도 열무국수, 화로라면, 된장찌개 등을 판매하고 있다. 당시 황 CEO가 사이드 메뉴인 계란찜을 맛본 뒤 감탄한 듯 미간을 찌푸리는 모습이 포착돼 온라인상에서 화제가 되기도 했다.

(왼쪽부터) 최태원 SK 회장과 젠슨황 엔비디아 CEO, 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장. 뉴시스
(왼쪽부터) 최태원 SK 회장과 젠슨황 엔비디아 CEO, 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장. 뉴시스
영업시간은 매일 오후 3시부터 다음