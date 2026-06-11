삼겹살부터 평냉·칼국수에 치킨·삼계탕까지… 젠슨 황 ’서울 4박 5일 미식 투어‘ 톺아보기

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박 5일 방한 일정을 마치고 돌아갔다. 황 CEO의 발길이 닿는 곳마다 구름 인파가 몰리며 연일 화제가 됐다. 주요 공식 일정뿐 아니라 황 CEO가 다녀간 식당과 메뉴 하나하나가 소셜미디어(SNS)를 통해 실시간으로 공유되면서 젠슨 황 ‘서울 미식 지도’가 만들어지는 모양새다.
● 성수동 대신 홍대 삼겹살 노포 낙점… ‘삼소’ 즐겼다
황 CEO가 지난 5일 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 한국의 대표적인 회식 메뉴인 ‘삼소(삼겹살+소주)’를 즐기기 위해 선택한 곳은 서울 마포구 홍대입구역 인근에 위치한 ‘형님저요’다. 애초 서울 성수동의 한 고깃집을 방문할 것이라는 소문이 무성했으나 당일 행사 일정과 인파 밀집에 따른 안전 문제 등을 고려해 최종 장소는 이곳으로 변경된 것으로 알려졌다.
1997년에 문을 연 이 식당은 약 30년 동안 홍대 상권을 지켜온 관록 있는 노포다. 지하철 홍대입구역 8번 출구에서 도보로 약 2분 거리다. 식당 앞에는 넓은 광장 공간도 있다.
이곳은 참숯 화로에 구워내는 두툼한 삼겹살과 쫄깃한 돼지껍데기가 주력 메뉴다. 가격은 리얼삼겹살 1만4000원, 이베리코 꽃등심 1만6000원, 갈매기살 1만5000원, 돼지껍데기 1만 원 등이다. 이 밖에도 열무국수, 화로라면, 된장찌개 등을 판매하고 있다. 당시 황 CEO가 사이드 메뉴인 계란찜을 맛본 뒤 감탄한 듯 미간을 찌푸리는 모습이 포착돼 온라인상에서 화제가 되기도 했다.