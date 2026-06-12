도보 통학권-직주 근접… 천안 백석5지구 1174가구 일반분양

백석시그니처자이
GS건설이 충남 천안시 서북구 백석동에 ‘백석시그니처자이’를 6월 분양할 예정이다.
백석시그니처자이는 백석5지구 도시개발사업을 통해 들어서는 단지로 지하 2층∼지상 최고 28층, 13개 동으로 1블록 854가구, 2블록 320가구, 총 1174가구의 대단지로 조성된다. 전체 가구가 일반분양이며 전용면적별로는 △59㎡ 50가구 △63㎡ 27가구 △74㎡ 196가구 △84㎡ 819가구 △99㎡ 78가구 △115㎡ 4가구로 구성된다.
단지는 불당동과 성정동, 두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능하다는 장점이 있다. 코스트코, 이마트, 이마트트레이더스, 롯데마트 등 대형 유통시설이 가까이 있으며 천안시청과 갤러리아백화점, 천안종합운동장 등 행정·문화시설도 차량으로 편리하게 이용할 수 있다.
교통 여건으로는 번영로와 백석로 등 주요 도로 접근이 가능하며 경부고속도로 천안 나들목 진입도 편리하다. KTX 천안아산역이 가까워 광역 이동도 수월하다.
한들초·환서초·환서중이 도보 통학권에 있어 안심 통학이 가능하다. 백석동 일대 학원가를 도보로 이용할 수 있고 충남 최대 학원가로 꼽히는 불당동 학원가도 인접해 뛰어난 교육 환경을 갖췄다. 송골공원과 노태산·노태근린공원이 인접해 도심 속에서도 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 천안의 주요 대기업이 단지 인근에 있다. 천안 제2·3·4 일반산업단지, 외국인 전용 산업단지, 백석농공단지도 인접해 직주 근접 입지에 들어서는 것도 특징이다.
백석시그니처자이는 전 가구 4∼4.5베이 맞통풍 평면을 적용해 채광과 통풍이 우수하며 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간을 늘렸다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스센터, 사우나, 카페라운지, 성큰 광장, 독서실, 작은도서관, 실내 골프연습장, 스크린골프, 게스트하우스 등이 들어설 예정이며 101동 최상층인 28층에는 스카이라운지도 조성될 계획이다.
GS건설 관계자는 “백석시그니처자이는 불당 신도심과 구도심 생활권을 함께 누릴 수 있는 좋은 입지 조건을 갖췄다”며 “대단지 아파트 공급이 드물었던 백석동에 들어서는 자이 브랜드 아파트인 만큼 상품 준비에 심혈을 기울이고 있다”고 말했다.
본보기집은 천안시 서북구 불당동 일원에 마련될 예정이며 입주는 2029년 예정이다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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