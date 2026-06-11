[단신]“인테리어 전 과정 투명하게”… 한샘, 앱 출시 外

한샘은 인테리어 공사의 모든 과정을 모바일로 관리할 수 있는 애플리케이션(앱) ‘한샘 인테리어 플래너’를 선보인다고 10일 밝혔다. 소비자는 앱을 통해 견적서, 디자인 시안을 통합 관리할 수 있다. 전국 한샘 리하우스 매장 및 대리점에서 쓰는 제안서와 견적서 양식도 통일해 소비자가 일관되고 투명하게 상담을 받을 수 있도록 했다. 공사에 들어가면 작업 사진도 업로드되며, 담당 디자이너와 앱을 통해 대화하면서 공정에 대한 의견도 주고받을 수 있다.
■ “젠슨 황 메뉴” BBQ ‘AI 세트’ 2종 한정 판매
치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ그룹은 ‘인공지능(AI) 황올(황금올리브치킨) 세트’와 ‘AI 시구 세트’를 선보인다고 10일 밝혔다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 기간 중 BBQ 제품을 즐긴 점에 착안했다. AI 황올 세트는 황금올리브치킨에 감자튀김과 탄산음료 ‘레몬보이’ 2개 구성에 2만3000원이다. AI 시구 세트는 ‘크런치 순살 크래커’에 크림치즈볼 2개와 레몬보이 2개로 2만 원. BBQ 애플리케이션(앱)에서만 2주간 한정 판매한다.
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