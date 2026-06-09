GS건설, 천안 ‘백석시그니처자이’ 견본주택 12일 개관

GS건설은 충남 천안시 서북구 백석동 일원에 공급하는 ‘백석시그니처자이’ 견본주택을 오는 12일 개관하고 분양에 나선다고 9일 밝혔다.
백석시그니처자이는 백석5지구 도시개발사업을 통해 지하 2층~지상 최고 28층, 13개 동, 총 1174가구 규모로 들어선다. 1단지는 854가구, 2단지는 320가구이며 전체 가구가 일반분양 물량이다.
전용면적별로는 ▲59㎡ 50가구 ▲63㎡ 27가구 ▲74㎡ 196가구 ▲84㎡ 819가구 ▲99㎡ 78가구 ▲115㎡ 4가구다. 전체 물량의 약 70%가 전용면적 84㎡로 공급된다.
청약 일정은 오는 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 1단지가 23일, 2단지가 24일이며 정당계약은 다음 달 6일부터 8일까지 사흘간 진행된다.
단지는 비규제지역에 공급돼 재당첨 제한과 전매 제한, 거주의무기간이 적용되지 않는다. 계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 500만 원 정액제를 적용한다고 한다.
백석시그니처자이는 불당동과 성성동, 두정동을 잇는 생활권에 자리한다. 번영로와 동서대로, 응봉로, 백석로 등을 이용할 수 있으며 경부고속도로 천안나들목과도 가까운 것으로 알려졌다.
GS건설 측은 KTX와 SRT가 정차하는 천안아산역도 인접해 수도권과 다른 지역으로 이동할 수 있다고 설명했다.
주변에는 코스트코와 이마트, 이마트 트레이더스, 롯데마트 등 대형 유통시설이 있다. 천안시청과 갤러리아백화점, 천안종합운동장 등 행정·문화시설도 차량으로 이용할 수 있다. 송골공원과 노태산, 노태근린공원 등 녹지 공간도 인접해 있다. 한들초와 환서초, 환서중이 도보권에 있으며 백석동 학원가와 불당동 학원가도 이용할 수 있다고 전했다.
삼성SDI와 삼성전자, 삼성디스플레이를 비롯해 천안 제2·3·4 일반산업단지와 외국인일반산업단지, 백석농공단지 등이 가까워 인근 산업단지 종사자의 주거 수요도 있을것으로 예상하고 있다.
모든 가구에는 4~4.5베이 맞통풍 평면을 적용한다. 주택형에 따라 알파룸과 팬트리, 드레스룸 등을 배치해 수납공간을 마련했다고 한다. 커뮤니티시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스센터와 사우나, 카페라운지, 독서실, 작은도서관, 실내골프연습장, 스크린골프장, 게스트하우스 등이 들어설 예정이다. 101동 최상층인 28층에는 스카이라운지를 조성할 계획이라고 전했다.
GS건설 관계자는 “백석시그니처자이는 불당 생활권과 인근 산업단지의 직주근접 여건을 함께 갖춘 단지”라면서 “백석동에 들어서는 대규모 자이 아파트인 만큼 지역 수요자들의 관심이 예상된다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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