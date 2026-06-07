잠실구장 뜬 젠슨 황의 팬 서비스…주먹 인사에 어깨 춤까지

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 잠실구장 그라운드에 모습을 드러내자 관중석에선 뜨거운 환호성이 터져 나왔다.
황 CEO는 7일 키움과 두산의 프로야구 경기가 열린 잠실구장에 ‘트레이드 마크’인 검정 가죽 재킷 대신 두산 유니폼을 입고 시구자로 마운드에 섰다. 황 CEO는 시구에 앞서 “나의 가족과 엔비디아를 환영해준 한국에 감사하다”며 “엔비디아와 한국의 게임 산업은 함께 성장할 것”이라고 했다. 이어 “치맥(치킨+맥주)보다 더 좋은 건 없다”고 웃은 뒤 “고 코리아(Go Korea)”라고 외쳤다.
가볍게 어깨를 푼 황 CEO는 투수판 약 1m 앞에서 힘차게 공을 던졌다. 다만, 이 공이 이날 시타를 맡은 박정원 두산그룹 회장 겸 두산 구단주의 머리 위로 날아가면서 주전 포수로 나선 양의지가 일어나 공을 받아야 했다. 황 CEO는 시구를 마친 뒤 박 회장과 포옹을 나누며 그라운드에서 나갔다.
황 CEO의 ‘팬 서비스’는 여기서 끝이 아니었다. 이날 1루 테이블석에 자리를 마련한 황 CEO는 팬들과 일일이 주먹 인사를 나누고, 손에 쥔 맥주 잔을 높이 들어 ‘건배’를 권했다. 어린이 팬들의 기념사진 촬영에 흔쾌히 응했다. 종이를 내미는 팬들에게는 사인도 해줬다. 관중석 곳곳엔 ‘엔비디아 사랑해’라고 적힌 손팻말이 걸려 있었다. 3회말 ‘댄스타임’ 땐 경기장 내 카메라가 황 CEO를 비추자 두 팔을 높이 들고 어깨 춤을 췄다. 황 CEO의 ‘막춤’에 관중석은 박수 갈채로 화답했다.
황 CEO는 이날 엔비디아 창립연도(1993년)를 상징하는 ‘93’을 등에 새겼다. 박 회장 역시 두산 창립연도(1896년)를 뜻하는 등 번호 ‘96번’을 달고 타석에 들어섰다.
경기 시작 50분 전인 오후 4시 10분경 잠실구장에 도착한 황 CEO는 두산과 특별히 계획하는 협력이 있느냐는 취재진의 질문에 “오늘 시구에 집중하겠다”며 말을 아꼈다.
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