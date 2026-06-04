현대홈쇼핑, 현대아울렛 가든파이브점에 ‘코아시스’ 3호점 연다… “고객 접점 확대”

현대홈쇼핑의 뷰티 편집숍 ‘코아시스’ 3호점이 오는 5일 현대아울렛 가든파이브점 1층에 문을 연다.
4일 현대홈쇼핑에 따르면 코아시스 현대아울렛 가든파이브점은 133㎡(약 42평) 규모로 조성된다. 목재 집기와 식물 조경을 적극적으로 활용해 도심 속 정원 분위기를 연출했으며, 3040 여성 고객 비중이 높은 점포 특성을 반영해 다양한 국내 향수 브랜드를 한데 모은 ‘퍼퓸존’도 새롭게 선보인다.
앞서 현대홈쇼핑은 지난해 12월 경기도 남양주시에 위치한 현대프리미엄아울렛 스페이스원에 코아시스 1호점을 오픈한 데 이어 지난달 29일 현대백화점 천호점 지하 1층에 2호점을 열었다.
현대홈쇼핑 측은 오프라인 매장을 연이어 선보이며 고객 접점 확대에 속도를 내겠다는 방침이다. 오는 12일에는 현대아울렛 동대문점 2층에 코아시스 4호점을 개장할 예정이다. 동대문점의 경우 최근 K뷰티에 관심이 많은 외국인 관광객이 급증하는 상권 특성을 겨냥해 차별화된 인테리어를 적용한다. 컨베이어벨트 스타일의 매대와 천장 회전형 디스코볼 등을 설치해 역동적이고 이색적인 분위기를 연출할 계획이다.
현대홈쇼핑 관계자는 “앞으로도 고객 수요에 맞는 다양한 콘텐츠와 공간을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
한편 코아시스는 코스메틱(cosmetic·화장품)과 오아시스(oasis)를 합친 이름으로, ‘아름다움을 찾는 긴 여정 속 오아시스 같은 휴식과 힐링 공간’이라는 의미를 담았다. TV홈쇼핑 업체가 오프라인 뷰티 매장을 연 것은 현대홈쇼핑이 처음이다.
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