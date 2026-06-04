머스크, 세계 첫 ‘조만장자’ 눈앞…스페이스X 기업가치 2700조 도전

역대 최대 IPO 추진…머스크 순자산 1조달러 근접
일론 머스크의 우주기업 스페이스X(SpaceX)가 기업가치 1조7700억 달러(약 2705조 원)를 목표로 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에 나선다. 상장 이후 주가가 추가 상승할 경우 머스크는 세계 최초의 ‘순자산 1조 달러’ 보유자에 오를 가능성이 커진다.
3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신 등에 따르면 스페이스X는 주당 135달러(약 20만6000원)에 5억5556만 주를 매각해 약 750억 달러(약 114조6000억 원)를 조달할 계획이다.
예정대로 공모가가 확정되면 스페이스X의 기업가치는 약 1조7700억 달러에 달한다. 이는 지난해 말 8000억 달러 수준이었던 평가가치의 두 배를 웃도는 규모다.
예상 조달액 역시 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 기록한 294억 달러를 크게 웃돈다. 성사될 경우 역대 최대 IPO 기록을 새로 쓰게 된다.
스페이스X는 통상적인 IPO 절차와 달리 희망 공모가 범위를 제시하지 않고 단일 가격을 먼저 공개했다. 투자자 설명회(로드쇼)를 거쳐 가격을 조정하는 대신 사실상 ‘정가 판매’에 가까운 방식을 택한 것이다.
상장 후 기업가치가 목표 수준에 도달하면 스페이스X는 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 등 소수의 초대형 기업을 제외하고 미국 증시를 대표하는 초대형 기업 반열에 오르게 된다.
● 2700조 가치 인정받을까…고평가 논란도
다만 기업가치를 둘러싼 논란도 적지 않다. 스페이스X는 지난해 187억 달러(약 28조6000억 원)의 매출을 올렸지만 49억 달러(약 7조5000억 원)의 순손실을 기록했다.
공모가 기준 주가매출비율(PSR)은 약 93.6배에 달한다. 데이터업체 팩트셋에 따르면 S&P500 기업 평균 PSR은 3.38배 수준이다. 테슬라 역시 지난해 말 기준 16.7배에 그쳤다.
월가에서는 투자자들이 이 같은 초고평가를 받아들일지 여부가 화성 식민지 건설과 우주 데이터센터 구축 등 머스크가 제시한 미래 비전의 실현 가능성에 달려 있다고 보고 있다.
스페이스X는 투자설명서에서 AI 사업과 관련해 최대 26조5000억 달러 규모의 잠재 시장을 언급하기도 했다. 다만 이는 우주 기반 데이터센터 구축이 현실화된다는 전제 아래 가능한 시나리오다.
● 상장 성공 땐 머스크 순자산 1조 달러 근접
블룸버그 억만장자 지수에 따르면 머스크는 현재 세계 최고 부자다.
블룸버그는 IPO 공모가 기준으로 머스크의 순자산이 약 9880억 달러(약 1511조 원)까지 늘어날 것으로 추산했다. 상장 이후 주가가 추가 상승할 경우 세계 최초의 ‘조만장자(trillionaire)’가 탄생할 수 있다는 전망도 나온다.
다만 머스크의 막강한 지배력에 대한 우려도 제기된다.
스페이스X 상장 이후에도 머스크는 약 84%의 의결권을 확보할 것으로 예상된다. 블룸버그에 따르면 머스크는 초의결권 주식을 통해 이사회 과반을 선임할 수 있으며, 경영권에 대한 영향력을 사실상 유지하게 된다.
스페이스X는 IPO 자금을 AI 인프라 확충과 로켓 발사 사업 확대, 스타링크 위성망 구축 등에 투입할 계획이다. 회사는 나스닥 시장에 ‘SPCX’ 종목코드로 상장할 예정이며, 현재 계획대로라면 오는 12일 거래를 시작할 전망이다.
이번 상장은 최근 수년간 침체됐던 미국 IPO 시장의 회복 여부를 가늠할 시험대로도 주목받고 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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