삼성重, ‘바다 위 데이터센터’ 선점 나선다

삼성중공업이 바다 위에 띄우는 데이터센터인 ‘부유식 데이터센터(FDC)’ 시장을 선점하기 위해 글로벌 협력 관계를 강화하고 나섰다.
삼성중공업은 1일(현지 시간)부터 5일간 그리스 아테네에서 진행되고 있는 세계 최대 선박 박람회 ‘포시도니아 2026’에 참가해 2일 그리스 선주사 ‘캐피털’, 영국 ‘로이드 선급(LR)’과 FDC 3자 사업 협력을 체결하는 등 글로벌 선사들과 FDC 사업 협력 방안을 협의했다고 3일 밝혔다.
이 회사는 또 로이드 선급 산하 컨설팅 기업인 ‘로이드 어드바이저리’와 양해각서(MOU)를 체결하고 북미 지역 데이터센터 인프라 분석, 시장성 평가를 진행하는 등 경제적 타당성을 함께 검증하며 협력 방안을 모색하기로 했다. 그 외에도 1일 대만 타이베이에서 열린 정보통신 박람회 ‘이노베이트 APAC 2026’에서도 미국의 인공지능(AI) 서버 전문 기업인 슈퍼마이크로사와 공동개발 협력을 약속했다.
FDC는 바다 위에 떠 있는 특성상 진동과 경사, 염분성 대기와 습도 변화 같은 가혹한 환경에서 운영된다. 이 점들이 서버 수명에 영향을 줄 수 있다. 이 같은 가혹한 환경에서의 상품성을 높이기 위해 삼성중공업 측은 해상 위치 제어, 염분과 습도 등 차단 기술을 개발하고, 슈퍼마이크로사는 바다 위 환경에서 서버 운용 조건을 검증한다는 계획이다.
삼성중공업 측은 “데이터센터 시장 규모는 2030년까지 3조 달러(약 4400조 원) 규모의 자금이 몰릴 것으로 예상된다”며 “FDC는 기회의 시장인 만큼 글로벌 협력을 통해 독보적 입지를 구축하겠다”고 포부를 밝혔다.
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