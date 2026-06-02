롯데 12개 계열사, 오늘부터 수시 채용

롯데는 이달 ‘예측 가능한 수시 채용’을 진행한다고 1일 밝혔다. 이 제도는 기존 수시 채용의 불확실성을 해소하기 위해 채용 시기를 3, 6, 9, 12월로 정례화해 구직자의 혼란을 줄이고자 2024년 도입됐다.
채용에는 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 참여한다. 채용 직무는 상품기획(MD), 경영지원, 마케팅 등 20여 개다. 총 채용 인원은 세 자릿수. 롯데그룹 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 계열사별 전형 일정과 지원 자격 등 세부사항도 확인할 수 있다.
롯데는 이번 채용 일정에 맞춰 ‘2026 상반기 롯데 잡카페’를 2일 서울, 5일 부산에서 개최한다. 롯데 잡카페는 매년 6월과 12월 진행하는 채용 박람회로 취업 준비생들에게 채용 상담을 넘어 그룹의 비전과 미래 성장 방향을 홍보하는 그룹 차원의 행사다. 현장에서는 자기소개서 작성법, 인적성 진단, 면접 등 취업 과정에서 가장 중요한 3가지 주제의 특별 강연을 진행한다. 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등의 채용 담당자 및 현직자와의 채용, 직무 상담도 받을 수 있다.
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