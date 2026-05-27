삼성중공업, 버뮤다 선사와 LNG·가스·원유운반선 5척 건조 계약 체결

최근 잇따라 수주 낭보를 전해오고 있는 삼성중공업이 또 선박 5척 ‘패키지 수주’에 성공했다. 액수로는 1조 원이 넘는 규모다.
삼성중공업은 버뮤다 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG)운반선 1척, 초대형가스운반선(VLGC) 2척, 원유운반선 2척 등 5척에 대한 건조 계약을 1조18억 원에 체결했다고 27일 공시했다. 앞서 이달 14일에도 삼성중공업은 오세아니아 지역 선사와 7505억 원 규모의 LNG운반선 2척 건조 계약을 따냈고, 4일에도 LNG-FSRU(해상 부유식 저장·재기화 설비) 1척을 4848억 원에 건조하기기로 한 바 있다.
이번 계약으로 삼성중공업의 올해 수주 실적은 총 27척, 액수로는 54억 달러(약 7조8111억 원)으로 늘었다. 선종별로는 LNG운반선 및 FSRU 13척, 에탄운반선 2척, 가스운반선 4척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 6척 등이다.
삼성중공업 측은 “한 선주가 다른 종류의 배를 조선소 한 곳에 동시에 발주하는 것은 이례적으로, 회사의 다양한 선박 건조 역량을 인정한 성과”라며 “앞으로도 고부가가치 선종으로 수익성을 높이고 표준화 선종으로 안정성을 유지할 것”이라고 전했다.
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