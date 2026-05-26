SM그룹, ‘수원역 아너스빌 플라츠’(주거형 오피) · ‘수원역 아너스빌 타임원’(아파트) 동시 공급

수원역 주변은 교통망과 다수의 생활 편의시설이 위치해 있으나 상대적으로 노후 주거시설의 비중이 높은 곳으로, 새롭게 조성되는 주거 시설에 대한 수요가 늘 존재하는 지역이다.
이런 가운데 SM그룹이 수원역 주변에 ‘수원역 아너스빌 플라츠’와 ‘수원역 아너스빌 타임원’을 동시에 공급하고 있어 눈길을 끌고 있다.
‘수원역 아너스빌 플라츠’는 경기 수원시 팔달구 고등동 일원에 조성되는 주거용 오피스텔 단지다. 전 호실이 전용면적 84㎡~119㎡의 중대형 면적으로 구성되며, 발코니 공간을 확보해 실사용 면적을 넓힌 설계가 적용된다.
세대당 1.40대의 주차 공간과 계절별 물품 보관이 가능한 창고가 마련되며, 단지 내에는 골프연습장, 피트니스센터, 주민 공동 작업 공간 등의 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.
함께 공급되는 ‘수원역 아너스빌 타임원’은 수원시 권선구 평동 일원에 조성되는 아파트로, 전 세대가 전용면적 84㎡로 구성된다. 남향 위주의 배치와 넓은 거실 설계를 도입해 개방감을 높인 것이 특징이다.
해당 단지는 인근에 대형 쇼핑몰인 롯데몰 타임빌라스가 위치해 있어 도보로 쇼핑 및 문화시설을 이용할 수 있다. 비규제지역인 권선구에 위치해 청약 자격 요건을 충족하는 수도권 거주자라면 세대주와 세대원 모두 청약 신청이 가능하다.
두 단지는 수원역 인근에 위치해 지하철 1호선, 수인분당선, KTX 등 다수의 철도 노선을 이용할 수 있다. 향후 GTX-C 노선이 개통되면 서울 주요 지역인 양재역과 삼성역 등으로의 이동 시간이 단축되어 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.
배후 수요 측면에서도 삼성전자 디지털시티와 수원델타플렉스, 조성 예정인 탑동이노베이션밸리 등 주요 산업단지와 인접해 있어 직주근접성이 높은 편이다. 차량을 이용할 경우 주요 업무지구까지 이동이 용이해 출퇴근 편의성이 확보된다.
계약 조건의 경우 초기 자금 마련의 부담을 낮추기 위한 계약금 분납 조건과 중도금 관련 금융 혜택이 적용된다. 단지별로 내부 품목 무상 제공 및 발코니 확장 관련 혜택이 상이하게 지원된다.
아울러 입주민을 위한 연계 서비스로 전용 이동 카드가 제공되며, 특정 모바일 애플리케이션을 통해 인근 쇼핑몰 이용 시 포인트 적립 혜택을 지원하는 프로그램도 운영될 예정이다.
한편, 두 단지의 견본주택은 경기 수원시 권선구 고색동 일원에 마련되어 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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