KCC건설, 임직원 대상 응급처치·심폐소생술 교육 28년째 운영 …누적 교육생 약 2,800명

승진 필수 교육 반영…실전형 안전 대응 역량 강화
KCC건설이 1999년 시작한 임직원 대상 FA/CPR(응급처치 및 심폐소생술) 교육을 28년째 이어오고 있다.
KCC건설은 지난 22일부터 약 180명의 임직원이 참여하는 ‘2026년 응급처치 및 응급상황 행동요령 교육’을 진행 중이라고 26일 밝혔다. 교육은 오는 6월까지 총 3회차에 걸쳐 운영되며, 회차별 2개 반으로 나눠 실시된다.
교육은 대한적십자사 전문강사를 초빙한 대면 실습 중심 프로그램으로 마련됐다. 임직원들이 응급상황 발생 시 올바른 행동요령과 상황별 응급처치 방법을 익힐 수 있도록 △심폐소생술(CPR) △자동심장충격기(AED) 사용법 △기도 폐쇄 대응 등 실제 현장에서 활용 가능한 교육 내용을 중심으로 진행된다.
KCC건설은 국내 건설업계에서 관련 안전교육이 본격화되기 이전부터 선제적으로 교육 체계를 구축했으며, 코로나19 팬데믹 기간을 제외하고는 매년 교육을 이어왔다. 올해까지 누적 교육 참여 인원은 약 2,800명에 달한다.
해당 교육은 단순 사내 프로그램에 그치지 않고 인사제도와 연계해 운영 중이다. 승진 대상자를 포함한 전 임직원이 직급별 최소 1회 이상 교육을 이수하도록 체계화했으며, 이를 통해 조직 전반의 안전의식과 생명존중 문화 정착을 추진하고 있다.
KCC건설 관계자는 “사옥 전 층에 자동심장충격기(AED)를 비치·운영하고, 정기 교육을 통해 임직원들이 사용법과 응급상황 대응 절차를 충분히 숙지할 수 있도록 하고 있다”며 “응급상황 발생 시 보다 신속하고 체계적인 초기 대응 체계를 갖추는 것은 물론, 모든 사업장에 안전문화가 정착될 수 있도록 작은 부분까지 세심하게 살피고 있다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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