국민참여성장펀드 판매 첫날, 10분만에 “완판”

국민 자금 받아 첨단전략 산업 투자
6000억중 하루만에 5223억 팔려
정부, 추가 물량 배정 검토 나서
정부가 국민들의 자금을 받아 첨단전략 산업에 투자하는 ‘국민참여형 국민성장펀드’(국민참여성장펀드) 판매 첫날 은행과 증권사 곳곳에서 완판 행렬이 이어졌다. 펀드의 손실을 정부 재정이 일부 떠안아 주는 데다 세제 혜택도 있어 가입자가 몰린 것으로 풀이된다.
금융위원회는 국민참여성장펀드를 출시한 첫날인 22일 하루 동안 총 5223억5000만 원어치가 판매됐다고 밝혔다. 당초 이날부터 다음 달 11일까지 3주간 25개 금융회사에서 6000억 원 규모로 가입자를 모집하기로 했는데, 첫날에만 한도의 87.1%가 소진된 셈이다.
이날 국내 5대 시중은행에 배정된 2200억 원어치 물량은 모두 동이 났다. 일부 증권사들의 온라인 물량도 판매를 시작한 지 10분 만에 마감됐다. 정아란 KB증권 대치금융센터장은 “오전 8시 판매를 시작하면서부터 창구는 물론이고 영업점 내 대기 좌석까지 고객들로 모두 찼다”며 “청약 취소 물량을 기다리는 분들도 적지 않다”고 전했다. 펀드에 대한 수요가 예상을 웃돌자 정부는 추가 물량 배정을 위한 검토에 나선 것으로 알려졌다.
국민참여성장펀드는 정부가 향후 5년간 국내 첨단전략 산업에 총 150조 원을 공급하는 ‘국민성장펀드’ 중 일반 국민도 참여할 수 있도록 만든 정책형 펀드다. 매년 6000억 원씩 5년간 3조 원 규모로 판매될 예정이다. 정부가 매년 1200억 원의 재정을 투입해 펀드에서 손실이 나더라도 손실의 최대 20%까지 우선 떠안는 구조로 설계됐다. 여기에 최대 1800만 원 규모의 소득공제와 배당 분리과세 혜택도 포함해 가입 매력을 높였다.
이억원 금융위원장은 이날 오전 서울 종로구 NH농협은행 정부서울청사지점을 찾아 1000만 원을 투자해 직접 펀드에 가입했다. 이 위원장은 “국민참여성장펀드는 국민에게는 미래 전략 산업 성장의 과실을 함께 나누는 매력적인 투자 기회가 되고, 첨단전략 산업 기업 입장에서는 성장에 필요한 자금을 원활히 공급하는 ‘상생의 발판’이 될 것”이라고 했다.
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