소진공 이사장 “소상공인판 GDP 만들어 정책 근거로 활용”

인태연 이사장 취임 100일 간담회
“소상공인은 지역경제의 핵심 주체
사회-경제적가치 환산해 정책 반영”
“소상공인이 지역 경제, 사회, 문화에 기여하는 생태적 가치를 발굴하겠다.”
인태연 소상공인시장진흥공단(소진공) 이사장(사진)은 20일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 취임 100일 기자간담회를 열고 소상공인의 가치를 강조했다. 소진공은 소상공인이 일정 기간 창출한 총부가가치를 산출하는 지표인 ‘소상공인 총생산지표(S-GDP)’를 연내 구축하기로 했다.
인 이사장은 “소상공인과 자영업자, 전통시장, 골목상권을 단순히 경제적 효율성이나 일자리 관점에서만 봐서는 안 된다”며 “이들은 단순 지원 대상이 아닌 지역경제를 지탱하는 핵심 주체”라고 강조했다. 소진공은 S-GDP를 통해 소상공인의 가치를 화폐 단위로 환산하고, 정책 근거로 삼겠다고 했다. 올해 9월 S-GDP 산출 체계의 중간 결과를 발표하고 연말에 최종 산출 방식과 결과를 공표할 예정이다. 이후 매년 지표를 추적·발표해 소상공인 정책의 실증 근거로 활용하겠다는 방침이다.
인 이사장은 대형마트의 새벽배송 규제를 완화하려는 움직임에 대해 “(이커머스의) 독과점적 횡포를 막기 위해 대기업의 새벽배송을 풀어주는 방식이 독과점을 차단하는 해법은 아닐 수 있다”며 “시장 전체를 전쟁터로 만드는 결과를 가져올 수 있다”고 신중론을 폈다.
인 이사장은 현장의 중요성을 거듭 강조했다. 그는 “취임 후 100일 가운데 공휴일을 빼면 절반은 현장에 있었다”며 “책상머리에서 나오는 정책은 한계가 있다. 책상머리를 뛰어넘는 정책을 만들기 위해서는 현장으로 가야 한다”고 말했다.
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