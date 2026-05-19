코스피 장중 7300선 하회…외인 2조원 순매도

19일 코스피는 전거래일 대비 1.2% 하락한 7,425.66으로 개장한 뒤 오전 중 7,230선까지 밀리며 3%대 약세 흐름을 보이고 있다. 장 초반 개인과 기관이 순매수에 나섰지만, 외국인이 이날도 2조 원 넘게 순매도한 영향이다.
앞서 18일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 필라델피아 반도체지수는 2.47% 하락하는 등 글로벌 반도체주가 약세를 보인 영향이다. 이날 P모건 컨퍼런스에서 씨게이트 데이브 모슬리 최고경영자(CEO)가 증설 계획에 대한 질문에 “(새 공장을 짓는데)너무 오랜 시간이 걸릴 것”이라고 답한 것이 공급에 대한 우려를 키웠다. 최근 메모리 기업들의 강력한 주가 흐름은 시장 수요에 따른 가격 상승과 공급 확대 국면이 이어질 것이란 기대가 반영된 만큼, 급증하는 인공지능(AI) 수요를 메모리 기업들의 공급이 감당하지 못할 수 있다는 전망에 주가가 하락한 것이다.
해당 발언 후 씨게이트 주가는 6.87% 하락했고, 마이크론(―5.95%), 샌디스크(―5.3%) 등도 나란히 약세였다. 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 4%대 약세를 보였다. 삼성전자는 노조가 예고한 파업을 이틀 앞두고 사후조정 이틀째 접어들었다.
다만 메모리 기업들이 증설의 어려움을 겪는 상황 자체가 메모리 반도체 수요 과잉 때문인 만큼 전반적인 추세가 바뀐 것은 아니라는 지적도 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 “현재 메모리업체가 겪는 병목현상은 수요가 공급을 압도하는 상황에서 나온 만큼 가격 상승, 협상력 우위, 실적 개선으로 이어지는 내러티브(서사)가 훼손된 것이라고 보기는 어렵다”며 “최근 상승 속도를 빌미 삼아 차익실현 압력이 발생하는 구간”이라고 설명했다.
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