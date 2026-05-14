‘메트로시티 자산 데시앙’ 1순위 청약 마감 …“태영건설 사업 안정성-브랜드 경쟁력 확인“

태영건설이 경남 창원에서 공급한 ‘메트로시티 자산 데시앙’이 최근 진행된 1순위 청약에서 전 타입 마감을 기록했다. 시장에서는 이번 청약 결과를 두고 태영건설이 보여주고 있는 사업 안정성과 브랜드 경쟁력 강화 흐름이 수요자들에게 긍정적인 요인으로 작용했다는 분석이 나온다.
한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘메트로시티 자산 데시앙’은 지난 12일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 339가구 모집에 총 4,787건이 접수되어 평균 14.12대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 84㎡A 타입에서는 61.25대 1의 수치를 보였다. 앞서 견본주택 개관 후 3일간 약 1만 5,000명의 방문객이 다녀갔으며, 특별공급에서도 403가구 모집에 968건이 접수된 바 있다.
이번 결과에는 수요자 맞춤형 분양 조건이 영향을 미친 것으로 보인다. 해당 단지는 계약금 5%, 중도금 무이자 등 초기 자금 부담을 완화한 조건을 제시했다. 전용 59㎡ 3억 9,000만원대, 전용 72㎡ 4억 3,000만원대, 전용 84㎡ 5억 3,000만원대의 분양가와 총 14종의 대규모 커뮤니티 시설을 비롯한 설계 등도 요인으로 꼽힌다.
영남권, 특히 창원에서 인지도가 높은 태영건설 브랜드에 대한 선호도도 반영됐다. 태영건설은 앞서 6,100가구 규모의 창원 유니시티를 비롯해 메트로시티(약 4,000가구), 메트로시티 석전(약 1,700가구) 등 대단지들을 영남권에 공급해왔다.
‘메트로시티 자산 데시앙’의 청약 결과는 태영건설의 브랜드 경쟁력이 수요층에 전달된 결과로 풀이된다. 분양시장에서 수요자들은 가격과 상품뿐 아니라 사업 주체의 안정성과 향후 사업 추진 능력까지 고려하는 경향이 있다. 태영건설은 최근 공공수주 확대와 수익성 개선, 사업 포트폴리오 재편 등을 통해 사업 기반을 강화하고 있다.
실제로 태영건설은 각종 경영 지표에서 회복 흐름을 보이고 있다. 태영건설은 지난해 약 2조원의 신규 수주를 달성했다. 특히 청주 실내체육관, 과천우면산간 고속화도로 등 공공건설 부문에서만 약 1조 2,000억원대 수주를 기록하며 업계 상위권에 올랐다. 이는 민간 개발사업 의존도를 낮추고 공공공사, 정비사업, SOC 등 안정성이 높은 분야로 무게중심을 옮겨온 전략의 결과로 해석된다.
올해에도 신규 수주 흐름은 지속되고 있다. 서부산 행정복합타운 건립공사, 울릉군 하수처리시설 민간투자사업, 포천양수발전소 1·2호기 토건공사, 과천시 자원정화센터 현대화사업 등을 비롯해 창원가음2구역 재건축정비사업, 고창덕산 민간참여 공동주택, 인천 검단 AA-31BL 외 3개 블록 등을 수주하며 현재까지 총 7,000억원 규모의 수주 실적을 기록했다. 공공공사와 민간투자사업, 정비사업 등 안정성이 높은 분야에서 성과가 이어지며 사업 포트폴리오 재편 효과가 나타나고 있다.
또한 태영건설은 지난해 연결 기준 영업이익 528억원을 기록하며 전년 대비 증가세를 나타냈고, 당기순이익도 958억원으로 늘어나며 수익성 회복세를 보였다. 재무 안정성과 수익 구조 개선에 집중한 체질 개선 노력이 성과로 이어지고 있다는 분석이다.
태영건설 관계자는 “최근 공공 중심의 사업 포트폴리오 재편과 수익성 개선 실적이 이어지는 가운데, 이번 청약 결과는 분양 경쟁력과 브랜드 가치를 보여준 사례”라며 “이는 대외 신인도 제고는 물론 향후 사업 경쟁력 강화에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다”고 밝혔다.
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