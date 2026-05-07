[단신]교보생명, 가정의달 ‘손주사랑 스토리 공모전’ 外

교보생명은 가정의 달 5월을 맞아 조부모와 손주의 추억과 사랑을 공유하는 ‘손주사랑 스토리 공모전’(사진)을 개최한다고 6일 밝혔다. ‘교보손주사랑건강보험’과 ‘교보손주사랑포에버종신보험’ 출시를 기념한 이번 공모전은 교보생명 홈페이지 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 15일까지 교보생명 홈페이지와 모바일 웹·앱 이벤트 페이지를 통해 진행된다. 부문별 우수상 3명씩 총 9명에게 100만 원 상당의 가족외식 상품권을 제공한다. 행운상 300명에게는 스타벅스 기프티콘을 증정한다.
■ KB손보, 취약층 어린이에 ‘마음튼튼 키트’
KB손해보험은 어린이날을 맞아 ‘마음튼튼 키트’ 전달식을 갖고 취약계층 아동 정서 안정을 돕는 돌봄 활동을 펼쳤다고 6일 밝혔다. 키트는 미술 프로그램 활동 책자, 색연필, 텀블러, 에코백 등으로 구성됐으며 총 500명의 아동에게 전달됐다. 미술치료 전문가와 함께 심리미술 활동도 진행됐다. 김규동 KB손보 ESG상생금융Unit장은 “미래 꿈나무인 아이들의 일상에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
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