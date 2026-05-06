기술이 빚은 치유, 사회적 동행으로 이어지다… 원바이오젠 ‘상생 견학’ 성료

지역 내 발달장애인 및 실무진 초청
의료기기 생산 전 공정 공개
응급 상황 대처법 교육과 제품 체험
의료용 소재 전문 기업 원바이오젠(대표 김원일)이 경북 구미시 소재의 생산 기지를 개방하고 지역 내 소외계층과의 교감을 넓혔다. 원바이오젠은 지난 4일 본사 사업장에서 발달장애인 활동센터 이용자 및 관계자 등 60여 명을 대상으로 기업 탐방 프로그램을 실시했다고 밝혔다.
이번 행사는 평소 산업 현장 접근이 어려운 이들에게 직업적 동기를 부여하고 사회적 소외감을 해소하기 위해 마련됐다. 참가자들은 자사의 주요 제조 라인을 직접 시찰하며 일상에서 접하는 보건 소모품이 정밀한 공정을 거쳐 탄생하는 과정을 생생하게 목격했다.
단순 시찰을 넘어 실질적인 교육 효과를 거두기 위한 체험 중심의 세션도 운영됐다. 방문객들은 화상이나 외상 등 생활 밀착형 사고가 발생했을 때 필요한 응급 처치 기법을 익히고, 원바이오젠의 기술력이 집약된 의료 소재를 활용해 직접 치유 과정을 실습했다. 이러한 활동은 참가자들의 위기 대응 역량을 키우는 동시에 사회 참여에 대한 심리적 장벽을 낮추는 계기가 됐다는 평가다.
이날 행사는 제1공장과 제2공장을 아우르는 순차적 탐방으로 진행됐으며, 생활 속 보건 제품의 생산 원리를 시각적으로 확인하는 데 중점이 두어졌다. 김원일 원바이오젠 대표는 이번 방문이 구성원들의 건강한 삶과 자립 의지에 긍정적인 동력이 되길 희망한다고 전했다. 또한 지역 공동체의 관심이 꾸준한 만큼, 앞으로도 상생의 가치를 담은 다양한 기획을 통해 기업의 사회적 책임을 다하겠다고 덧붙였다.
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