캐딜락, ‘F1 2026 시즌’ 11번째 팀으로 합류

세계적인 모터스포츠 대회 포뮬러원(F1)의 새로운 팀이 시동을 걸었다. 제너럴모터스(GM)의 캐딜락이 F1 2026 시즌부터 11번째 팀으로 합류했다.
캐딜락 F1팀은 지난 3월에 열린 2026 시즌의 개막전 ‘2026 호주 그랑프리’에서 데뷔전을 치렀다. 합계 500회 이상의 그랑프리 출전 경험과 100회 이상의 포디움 기록을 보유한 발테리 보타스와 세르히오 페레즈 드라이버가 캐딜락 F1 경주차를 몰았다. 두 선수는 현재 시즌 레이스에도 참가하고 있다.
지난 2월 캐딜락은 전 세계 약 1억3000만 명이 시청하는 미국 최대 미식 축구 이벤트의 TV 광고를 통해 첫 경주차 ‘리버리’를 공개하기도 했다. 캐딜락의 브랜드 심볼에서 착안한 쉐브론 패턴을 반복적인 그라데이션 형태로 반영한 디자인이 리버리의 특징이다. 캐딜락은 광고 방영 직후 뉴욕 타임스퀘어에서 실물 크기의 경주차 레플리카도 전시했다.
캐딜락 F1팀은 GM과 TWG 모터스포츠의 전략적 협력을 통해 출범했다. GM은 장기적으로 기술 개발 주도권을 확보하기 위해 자체 파워 유닛 도입에 필요한 독자 개발에 착수했다. GM 측은 이번 F1 시즌에 합류한 것이 단순한 스포츠 이벤트가 아닌 장기적인 기업 전략의 일환이라고 설명했다. NASCAR, IMSA, WEC 등 다양한 모터스포츠 무대에서 쌓아온 기술력을 F1 대회에서도 축적하며 알리는 것이 목표다.
F1은 GM에게 기술을 테스트할 수 있는 플랫폼이기도 하다. GM 측은 에너지 관리, 공기역학, 소프트웨어, 데이터 분석 등 자동차 기술이 펼쳐지는 F1 환경에서 축적한 엔지니어링 역량과 조직 학습력은 GM 전체의 기술 수준을 끌어올리는 기반이 된다고 설명했다.
에릭 워렌 GM 글로벌 모터스포츠 경쟁 부문 부사장은 “첫 시즌에는 견고한 기술 기반을 구축하고 데이터를 축적해 성능 격차를 단계적으로 줄이는 데 의미가 있다”며 “중장기적으로는 경쟁력 있는 풀 워크스 팀으로 성장하는 것이 목표”라고 포부를 밝혔다.
댓글 0