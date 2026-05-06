아시아나CC, 코스 및 시설 재정비로 ‘프리미엄 라운드 환경’ 구현

전국의 회원제 골프장들이 차별화된 시설로 경쟁하는 가운데 금호리조트가 운영하는 아시아나컨트리클럽(아시아나CC)은 프리미엄 라운드 환경을 구현하기 위한 코스 및 시설 정비를 마쳤다고 6일 밝혔다.
아시아나CC 측은 코스 경쟁력, 라운드 편의성, 회원 만족도를 최우선으로 고려해 운영 전반을 개선했다고 설명했다. 자연 풍경과 조화를 이루는 코스 및 클럽하우스 등을 선보였으며 회원 중심의 프리미엄 서비스를 강화할 계획이다.
올해는 회원 만족도 제고를 위한 인프라 정비에 집중했다. 지난 3월 서코스의 주행 안정성을 높이기 위해 총 7.6km 구간의 카트 도로 아스콘 재포장과 홀 간 이동 동선의 유도선 정비를 완료했다. 클럽하우스 1층의 연회실 5곳도 재단장했다. 각 룸마다 출입문을 별도로 설치했으며 통창 구조여서 개방할 수 없었던 정원 방향의 전면 유리창을 폴딩도어 형태로 변경했다. 이제 실내에서 유리창을 개방해 잔디 무대의 공연을 관람하거나, 외부로 이동해 다양하게 즐길 수 있다.
지난해 시범 도입한 그린 잔디 신품종인 ‘퓨어디스팅션’을 이달까지 동코스 9개 홀에도 적용할 계획이다. 퓨어디스팅션은 연중 균일한 색상과 밀도를 유지해 코스의 시각적 완성도를 높인다. 내열성이 강해 고온의 기후 환경에서도 생존하며 품질을 유지할 수 있다. 기존 ‘도미넌트’ 품종 대비 내병성이 뛰어나기 때문에 적은 양의 농약으로 관리 가능하다는 이점도 갖추고 있다. 아시아나CC는 2028년까지 전 코스의 그린을 퓨어디스팅션 품종으로 교체할 계획이다.
금호리조트 관계자는 “아시아나CC는 그린 품질을 포함한 코스 전반의 완성도를 높여 프리미엄 가치를 강화하고 있으며, 앞으로도 차별화된 코스 품질 관리와 회원 중심 운영을 바탕으로 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.
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