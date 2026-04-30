‘기관사 체험·열차 레이싱·안내방송 녹음’ …공항철도, 가정의 달 맞아 ‘패밀리 페스티벌’ 진행

5월 2∼5일까지 하이커그라운드서 체험형 콘텐츠 ·굿즈 팝업 운영
공항철도㈜는 5월 가정의 달 연휴를 맞아 오는 5월 2일부터 5일까지 서울 중구 한국관광공사 ‘하이커그라운드’에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘공항철도 패밀리 페스티벌’을 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 하이커그라운드 1층 레이싱존과 5층 플레이존에서 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 공항철도의 특색을 살린 체험형 콘텐츠와 고객 참여 프로그램으로 꾸며진다
1층 레이싱존은 △열차 모형을 무선으로 조정하는 레이싱 코너 △공항철도 열차 선로를 직접 꾸며볼 수 있는 블록 조립 체험 △포토기기를 통해 공항철도 캐릭터인 스피, 나르, 다르와 추억을 남길 수 있는 포토존 등으로 운영된다.
5층 플레이존에서는 기관사 체험이 가능한 △열차운전체험(모의운전) △안내방송 녹음 및 감성방송 청음 △4.3초 스톱워치 챌린지 등 공항철도의 특성을 반영한 프로그램이 진행된다. 또 레이싱존과 플레이존의 콘텐츠를 체험하고 스탬프를 모은 방문객에게는 스크래치 복권, 직통열차 입체 퍼즐, 인형 뽑기 쿠폰 등 푸짐한 선물을 증정한다.
행사 기간 중 5층에서는 굿즈 팝업스토어도 함께 운영된다. 팝업스토어에서는 ‘직통열차 모형 블록’과 공항철도 고유의 향을 담은 ‘AREX Breeze(디퓨저)’ 등 한정판 굿즈를 선보일 예정이다.
또한 포토존에서 운영되는 포토기기를 통해 발생하는 수익금 전액은 대한적십자사에 기부할 예정으로, 이번 행사는 즐길거리와 함께 나눔의 의미도 더하게 된다.
박일규 고객사업본부장은 “이번 행사는 가정의 달을 맞아 고객들이 공항철도를 보다 친숙하고 즐겁게 경험할 수 있도록 체험형 콘텐츠 중심으로 준비했다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀를 기울이며 다양한 참여형 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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