첫 ‘입자경계 코팅’ 등 91개 과제 LG어워즈 수상

구광모 ㈜LG 대표가 16일 경기 이천시 LG인화원에서 열린 ‘2026 LG어워즈’에 참석해 한 고객 심사단의 소감을 언급하며 이렇게 말했다. 올해 8회째를 맞은 LG어워즈는 한 해 동안 고객가치 혁신을 통해 성과를 낸 우수 사례를 시상하는 행사다. 2019년부터 올해까지 4700여 명의 수상자와 583개의 우수 과제를 배출했다.
2026 LG어워즈에선 차별적 고객가치를 제공해 고객경험의 완성도를 높인 과제와 경쟁을 뛰어넘는 도전과 성과를 낸 사례 등 총 730명의 수상자, 91개 우수 과제가 선정됐다. 고객감동대상 4개 과제를 비롯해 고객만족상 33개, 고객공감상 54개 과제 등이다.
올해 고객감동대상에는 인공지능(AI)·바이오·클린테크(ABC) 분야에서 조 단위 규모 수주, 공정 혁신 및 원가경쟁력 강화 등 실질적인 사업 성과를 만든 과제가 선정됐다. 이날 행사에 참석한 구 대표는 “우리가 만들어야 할 가치는 기술이나 제품, 서비스 그 자체가 아닌 고객의 더 나은 삶”이라고 말했다.
LG에너지솔루션 양극재기술 양극재2팀은 ‘세계 최초 입자경계 코팅 95% 하이니켈 양극재’를 개발해 대상을 받았다. LG에너지솔루션은 세계 최초로 배터리 양극재 내부의 미세한 알갱이 경계면마다 코팅을 입히는 ‘입자경계 코팅’ 기술을 적용했다. 이를 통해 배터리 에너지 밀도를 높여 전기차 주행 거리를 30% 늘리면서 수명과 안전성을 개선했다. LG에너지솔루션 원통형기술 설비기술담당 부문 또한 전기차 고객사의 핵심 과제인 가격 경쟁력 확보를 위해 배터리 조립 라인의 고속화를 추진한 성과를 인정받아 대상을 거머쥐었다.
LG전자 VS사업본부 텔레메틱스 5 프로젝트팀이 개발한 ‘피지컬 AI 모빌리티 구현을 위한 스마트 안테나 5G 텔레매틱스’ 모듈도 대상을 받았다. 자율주행 자동차 등 피지컬 AI 모빌리티에는 위해 외부 신호를 포착하는 안테나와 이를 차량과 연결하는 고성능의 통신장치 ‘텔레매틱스’가 필수적이다. LG전자는 세계 최초로 텔레매틱스와 안테나를 하나로 통합해 설계의 복잡성을 해소했다.
LG화학 미국 항암사업 자회사 아베오의 페니 버틀러 시니어 디렉터는 사상 처음으로 고객감동대상 개인 부문 해외 수상자로 선정됐다. 기존 팀 단위 수상자 중 해외 현지 임직원이 포함된 사례는 있었지만 개인 자격으로 이 상을 수상한 건 처음이다. 버틀러 시니어 디렉터는 고객별 맞춤 전략을 세워 기존 4주가량 걸리던 말기 암 환자들의 보험 재승인 절차를 일주일로 단축했다.
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