SK, 베트남 AI 인프라 구축 나선다… ‘한국형 AI 풀스택’ 해외 첫 진출

SK가 베트남 AI 인프라 구축에 공식 참여한다. 국가 AI 전략의 핵심 파트너로서 미래 성장 전략을 지원한다는 계획이다.
SK는 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 한-베트남 비즈니스 포럼에서 응에안성(省) 정부, 베트남 국가혁신센터(NIC)와 각각 AI 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약식은 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 추형욱 SK이노베이션 CEO와 정재헌 SK텔레콤 CEO가 참석했다. 또한 김정관 산업통상부 장관과 응오 반 뚜언 베트남 재무부 장관, 응우옌 칵 탄 응에안성 당서기장, 보 쫑 하이 응에안성 인민위원장, 부 꾸옥 후이 국가혁신센터(NIC) 센터장 등 양국 정부 관계자가 함께했다.
앞서 한국과 베트남은 정상회담을 통해 AI, 반도체, 에너지 등 미래 성장 분야 협력 확대에 뜻을 모은 바 있다. 이번 협력은 양국 협력 기조가 민간 차원에서 구체화된 사례인 셈이다. 특히 AI 데이터센터·전력·에너지 설루션 역량을 결집한 SK의 ‘AI 풀스택 프로바이더’ 전략이 해외에서 추진되는 첫 사례라는 기대감이 나온다.
우선 SK이노베이션과 SK텔레콤은 응에안성 정부와 함께 지역 내 AI 데이터센터 구축 및 연계 인프라 사업 공동 모색에 나선다.
SK이노베이션은 지난 2월 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하 발전사 PV 파워, 현지 기업인 나수(NASU)와 함께 응에안성의 ‘뀐랍 LNG 발전 프로젝트’의 사업자로 선정된 바 있다. 뀐랍 LNG 발전 프로젝트는 1500MW급 가스복합화력발전소와 LNG 터미널, 전용 항만을 함께 조성하는 대규모 에너지 인프라 프로젝트로, 2027년 착공해 2030년 준공을 목표로 한다.
SK이노베이션은 이와 연계해 데이터센터 전력 공급과 전용 발전원 구축 등 에너지 설루션 차원의 협력 기회를 넓힌다는 계획이다. SK텔레콤은 이를 기반으로 AI 데이터센터 개발·구축·운영 방안을 검토하고, 글로벌 수요 확보 방안을 모색한다. 응에안성 정부는 인허가, 행정 절차, 유관 부처 협의, 인센티브 제공 등 지원 방안을 논의하기로 했다.
또한 SK텔레콤과 SK이노베이션은 공동으로 베트남 국가혁신센터(NIC)와 베트남 내 AI 생태계 조성을 위한 포괄적 협력 업무협약을 체결했다. 양측은 ▲AI 데이터센터 구축 ▲에너지 인프라 개발 ▲AI 산업 육성을 위한 정책·제도 기반 마련 등의 분야에서 협력하기로 했다.
SK텔레콤은 AI 데이터센터를 포함해 베트남 AI 생태계 개발을 위한 기술 협력과 투자 유치 에 나서고, SK이노베이션은 AI 데이터센터 및 관련 산업에 필요한 에너지 설루션을 제공한다. NIC는 정부 부처 협의, 규제 개선, 정책 마련 등 제도적 지원과 함께 로컬 파트너들을 발굴하고 연계시킬 예정이다.
한편 최태원 회장은 그동안 SK를 ‘AI 풀스택 프로바이더’로 진화시키겠다는 구상을 지속적으로 밝힌 바 있다. 현재 AWS와 함께 2027년 준공을 목표로 100MW 규모 ‘SK AI 데이터센터 울산’을 추진 중이며, OpenAI와도 국내 AI 데이터센터 구축 협력을 논의하고 있다.
최태원 회장은 한-베트남 비즈니스 포럼에 앞서 열린 기업인 간담회에서 “AI는 베트남의 지속 성장에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “SK는 에너지부터 반도체, AI 모델 및 응용서비스까지 AI 생태계 전반에 걸친 포트폴리오 역량을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 베트남 AI 산업 발전에 실질적으로 기여해 나가겠다”고 말했다.
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