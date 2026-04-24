[단신]BBQ, 태국시장 진출… “동남아 본격 공략”

BBQ치킨이 태국 현지 기업과 손잡고 동남아 시장에 진출한다. 제너시스BBQ그룹은 태국 현지 기업과 마스터프랜차이즈 계약을 체결하고 현지 시장을 공략한다고 23일 밝혔다.
태국은 약 7000만 명의 인구와 관광 수요를 기반으로 외식 브랜드의 성장 잠재력이 큰 나라로 평가받고 있다. 매운맛과 튀김, 소스 중심의 식문화를 가진 나라로 양념치킨, 떡볶이, 김치볶음밥 등 BBQ 메뉴들에 대한 선호도가 높을 것으로 보고 있다. BBQ는 방콕을 거점으로 치앙마이, 푸껫, 파타야 등 주요 도시 핵심 상권과 시암 파라곤, 센트럴월드 등 대형 복합쇼핑몰을 중심으로 캐주얼 다이닝 레스토랑 형태의 매장을 선보일 계획이다.
■ CJ온스타일 ‘악마는 프라다 2’ 브랜딩 캠페인
CJ온스타일은 월트디즈니컴퍼니코리아와 함께 29일 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’를 모티프로 한 대형 브랜딩 캠페인(사진)을 진행한다고 23일 밝혔다. 국내 커머스 플랫폼 중에서 브랜딩 캠페인을 진행하는 것은 CJ온스타일이 유일하다.
CJ온스타일은 영화 속 주인공들의 서사를 담은 오피스룩과 리조트룩 등 약 2500종 상품을 큐레이션한다. 캠페인 기간인 다음 달 14일까지 영화 속 커리어우먼의 세련된 라이프스타일을 담은 키링, 머리끈, 무드 조명 등 아이템 5종으로 구성된 굿즈 패키지를 매일 20명에게 추첨으로 증정하는 이벤트도 진행한다.
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