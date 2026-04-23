月50만원씩 3년 넣으면 2200만원 가까이 목돈 탄다…청년미래적금 6월 출시

연 최고 이율이 17%로 예상되는 ‘청년미래적금’이 6월 나온다. 일정 소득 요건을 충족한 19~34세 청년은 이 적금에 월 50만 원씩 부으면 3년 뒤 최대 2200만 가까운 목돈을 탈 수 있다. 일반 적금 상품보다 최대 300만 원 넘게 더 받는 셈이다.
금융위원회는 23일 ‘청년미래적금 사전점검 회의’를 개최하고 세부 가입 요건 등을 발표했다. 이 상품은 월 최대 50만 원까지 낼 수 있으며 만기는 3년이다. 정부가 납입금의 6~12%를 기여금으로 지원한다. 금융당국은 6월부터 매년 6월, 12월에 가입자를 모집한다.
청년의 소득 수준에 따라 정부 기여금 규모가 달라진다. 종류는 일반형과 우대형으로 나뉜다. 일반형은 연 급여가 6000만 원 이하 또는 연 매출이 3억 원 이하인 소상공인이면서 중위소득 200%(4인 가구 기준 월 소득 1298만9476원) 이하를 대상으로 한다. 매월 납입금의 6%를 정부가 지원한다.
우대형은 총급여가 3600만 원 이하인 중소기업 직원이나 연 매출이 1억 원 이하인 소상공인 중 가구 중위소득 150% 이하가 해당한다. 또 일반형 소득 기준을 충족하면서 지난해 처음 취업해 현재 중소기업에 재직 중인 청년도 포함된다. 이직은 최대 2회까지 허용된다. 요건을 충족하지 못할 경우 일반형으로 전환된다.
총급여가 6000만 원을 초과(종합소득 4800만 원)하지만 7500만 원(종합소득 6300만 원) 이하이면 정부 기여금 없이 이자소득세 비과세 혜택만 받는다. 병역 이행자는 복무 기간 최대 6년을 나이 산정에서 제외한다.
청년미래적금은 청년도약계좌와 중복으로 가입할 수 없다. 만약 청년도약계좌를 가지고 있다면 기존 청년도약계좌를 특별중도해지한 뒤 청년미래적금으로 갈아탈 수 있다.
청년미래적금의 금리 수준은 금융당국이 추후 발표할 예정이다. 금융위 관계자는 “청년도약계좌 수준의 금리를 적용할 경우 일반형은 연 12%, 우대형은 연 17% 수준의 적금에 가입하는 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.
기존 청년도약계좌 금리인 연 6%를 적용해 단순 계산할 경우 일반형 가입자는 3년간 1800만 원을 납입하면 정부 기여금 108만 원과 이자 174만 원을 더해 2082만 원을 받을 수 있다. 우대형은 기여금 216만 원과 이자 181만 원을 포함해 만기 시 2197만 원을 받을 수 있다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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