SK하이닉스, 1분기 매출·영업益·영업이익률 역대 최대… ‘에이전틱 AI’ 선제 대응

매출 52조5763억·영업이익 37조6103억 원
AI 수요 강세에 고부가 제품 판매 확대
“여전히 공급보다 수요 높아”
기술 트렌드는 반복 추론 ‘에이전틱 AI’ 대세
“수요 반영한 투자… 올해 투자 규모 크게 늘 것”
SK하이닉스가 인공지능(AI) 수요 강세에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 기록했다.
SK하이닉스는 올해 1분기 매출 52조5763억 원, 영업이익 37조6103억 원의 경영실적을 기록했다고 23일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 198%, 영업이익은 405% 늘어난 수치다. 영업이익률은 72%다. 분기 기준 매출과 영업이익, 영업이익률 모두 최고 기록이다.
SK하이닉스 관계자는 “1분기는 계절적 비수기에 해당되지만 AI 인프라 투자 확대로 수요 강세가 이어졌다”며 “특히 고대역폭메모리(HBM)와 고용량 서버용 D램 모듈, eSSD 등 고부가 제품 판매 확대가 실적 상승을 이끌었다”고 설명했다.
실적 호조에 힘입어 현금 흐름도 개선됐다. 1분기 말 현금성 자산은 전 분기 대비 19조4000억 원 늘어난 54조3000억 원으로 집계됐다. 반면 차입금은 2조9000억 원 감소한 19조3000억 원을 기록하면서 35조 원의 순현금을 달성했다.
대세는 ‘에이전틱 AI’… “여전히 공급보다 수요 높아”
AI 기술 트렌드의 경우 ‘에이전틱 AI’ 단계로 진화하는 추세라고 전했다. 기존 대형 모델 학습에서 벗어나 다양한 서비스 환경에서 실시간 반복 추론하는 방식이 대세로 자리매김하고 있다는 설명이다. 이에 따라 메모리 수요 기반이 D램과 낸드 전반으로 넓어지고 있다고 분석했다. 또한 메모리 효율화 기술에 대한 요구도 높아져 D램과 낸드 모두 우호적인 가격 환경이 지속될 것으로 전망했다.
AI 시장은 여전히 수요가 공급 역량을 상회하는 환경이 지속되고 있다고 평가했다. AI 시대 구조적 수요 성장에 대응할 수 있는 공급 역량 확보가 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다고 강조했다. 이에 맞춰 M15X 램프업과 용인 클러스터를 중심으로 한 인프라 준비, EUV 등 핵심 장비 확보 등 올해 투자 규모가 작년보다 크게 증가할 예정이라고 SK하이닉스는 전했다. SK하이닉스는 D램과 낸드 전반에서 신제품 개발과 공급을 이어가면서 다양화된 메모리 수요에 대응한다는 방침이다.
HBM은 성능과 수율, 품질, 공급 안정성을 바탕으로 종합적인 실행 역량을 강화한다는 복안이다. D램은 세계 최초로 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 LPDDR6와 동일 공정을 기반으로 이달 양산을 시작한 192GB SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module)2 공급을 본격화한다.
낸드는 CTF(Charge Trap Flash) 기반 321단 QLC(Quadruple Level Cell) 기술을 적용한 cSSD ‘PQC21’ 공급을 개시한 데 이어 eSSD 전 영역에 걸쳐 고성능 TLC와 대용량 QLC를 아우르는 라인업으로 AI 수요 전반에 유연하게 대응한다는 계획이다. 특히 대용량 QLC eSSD에 강점을 보유한 솔리다임과 시너지를 바탕으로 AI 데이터센터와 AI PC 스토리지 시장에서 경쟁력을 강화한다.
SK하이닉스 관계자는 “중장기 수요 성장에 선제적으로 대응할 수 있는 생산 기반을 전략적으로 확충할 것”이라며 “수요 가시성을 고려한 투자를 통해 공급 안정성과 재무 건전성을 동시에 확보해 나갈 계획”이라고 말했다.
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