서해선 시흥대야역 바로 앞 브랜드 아파트

단지는 경기도 시흥시 대야동 일원에 들어서며 지하 2층∼지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 조성된다. 타입별로는 △74㎡ 24가구 △84㎡A 377가구 △84㎡B 29가구로 실수요자 선호도가 높은 중형 위주로 구성된다.
단지는 역세권 입지가 가장 큰 장점이다. 서해선 시흥대야역이 직선거리 약 250m에 위치해 도보 이용이 가능하다. 지하철 1·7·5·9호선 환승이 수월해 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로 출퇴근이 용이하다.
특히 시흥대야역에는 서울 목동역까지 연결되는 신구로선(수도권 서남부 광역철도)이 계획돼 있어 향후 더블 역세권 수혜가 기대된다.
또한 3정거장 거리의 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 계획돼 있으며 시흥시청역에는 월곶판교선과 신안산선도 추진되고 있어 향후 광역 교통망은 더욱 확충될 전망이다.
생활 인프라도 풍부하다. 단지 인근에는 롯데마트, 스타필드시티, CGV, 시흥ABC행복학습타운, 신천연합병원 등 다양한 쇼핑·여가·의료시설이 위치해 있다. 또한 부천, 광명 생활권과 맞닿아 있어 이미 형성된 대형 상업시설과 다채로운 문화 인프라를 편리하게 누릴 수 있다. 소래산 산림욕장, 은계호수공원, 인천대공원 등 주변 녹지 공간도 풍부하다.
단지 주변으로 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가까이 있으며 특히 인접한 은계지구 내에는 시흥 최초 과학 계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 전국 최초로 서울대와 협력 체계를 갖춘 시흥과학고는 바이오·생명과학 및 인공지능(AI) 특화 교육과정을 중심으로 운영될 계획이며 학교복합시설이 함께 조성될 예정이다.
단지는 힐스테이트 브랜드에 걸맞은 차별화된 주거 공간과 특화 설계가 적용된다. 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며 전 가구 4베이 판상형 구조로 개방감과 공간 활용도를 높였다. 입주민의 품격 있는 생활을 위한 커뮤니티 시설도 다채롭게 조성된다. 피트니스센터, 골프연습장, 스크린골프, GX룸 등 운동시설은 물론 주민카페, 작은도서관 등 휴식과 여가를 즐길 수 있는 공간이 마련된다. 본보기집은 시흥시 대야동 사업지 바로 앞에 조성될 예정이다.
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