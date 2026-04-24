2000원대로 즐기는 ‘전문점 수준 생식빵’

최근 국내 식빵 시장은 갓 만든 ‘생식빵’ 중심으로 재편되고 있다. 실제로 인공지능(AI) 트렌드 분석 플랫폼 썸트렌드 데이터에 따르면 온라인상 생식빵 언급량은 2022년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 68%를 기록했다. 특히 외식 물가 상승과 맞물려 생식빵은 한 끼를 간편하게 해결하는 ‘식사빵’으로 자리 잡는 추세다. 롯데마트의 지난해 식사빵 매출도 2022년 대비 14% 성장하는 등 시장 확대가 이어지고 있다.
다만 현재 베이커리 시장 내 생식빵은 8000원 이상의 고가 베이커리 전문점과 3000원 미만의 저가 보급형으로 양극화돼 있다. 롯데는 이 두 시장 사이에서 합리적인 가격에 전문점 수준의 품질을 원하는 고객 수요가 높다고 판단해 이번 상품을 기획했다.
롯데마트·슈퍼는 지난 16일부터 전문 베이커리 수준의 ‘오늘좋은 숨결통식빵(400g/봉)’을 2000원대에 전 점에서 판매한다. 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 적용하고 롯데웰푸드에서 생산해 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐의 자체 브랜드(PB)로 선보인다. 상품명인 ‘숨결’에는 ‘숨 쉬는 듯한 부드러운 결’이라는 의미를 담았다. 통째로 뜯어 먹는 방식으로 촉촉함과 부드러운 식감을 극대화한 것이 특징이다.
부드러운 식감의 핵심은 특허 유산균 발효 공법에 있다. ‘숨결통식빵’은 유산균 발효종(2.85%)을 함유해 질긴 성질의 단백질 조직인 글루텐 구조를 유연하게 만들어 결대로 매끄럽게 찢어지는 부드러움을 구현했다. 원재료의 품질도 전문점 수준으로 높였다. 벌꿀과 연유를 함유해 은은한 단맛과 깊은 풍미를 더했다. 프리미엄 원재료를 사용하면서도 가격 부담은 낮춰 고물가 시대 실속 있는 소비를 지향하는 고객을 공략한다는 방침이다.
숨결통식빵은 기획 단계부터 소비자 조사를 바탕으로 설계됐다. 통째로 구워낸 ‘통식빵’으로 내부 촉촉함을 끝까지 보존했다. 기존 슬라이스 식빵은 공기 노출 면적이 넓어 수분이 쉽게 증발하고 식감이 저하되는 단점이 있었다. 대용량은 남을 경우 신선도가 떨어진다는 소비자 의견을 반영해 한두 번에 즐기기 좋은 400g 규격을 채택했다.
차별화된 품질은 실제 고객 검증으로 확인됐다. 16만8000명 회원의 빵 커뮤니티를 대상으로 한 블라인드 테스트에서 응답자의 약 60%가 오늘좋은 숨결통식빵을 선호도 1위로 꼽았다. 참가자들은 “부드럽고 촉촉하며 가격까지 합리적이라 마트 빵 같지 않다”고 평했다. 롯데마트 제타플렉스 서울역점 고객 현장 조사에서도 “고소한 풍미와 부드러운 식감이 인상적”이라는 반응이 이어졌다.
댓글 0