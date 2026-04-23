“음악 영재 모여라”… 롯데 키즈 오케스트라 새 단원 모집

[DA 스페셜] 롯데백화점
현악-목관-금관-타악 등 13개 악기
초등학교 2학년~중학교 2학년 대상… 내달 11일까지 앱에서 신청서 접수
이민형 지휘자가 총음악감독 맡고… 글로벌 오케스트라 단원 직접 코칭
롯데백화점이 유통업계 유일의 클래식 키즈 양성 프로그램 ‘롯데 키즈 오케스트라 2026’의 새 단원을 모집한다.
‘롯데 키즈 오케스트라’는 음악적 잠재력을 지닌 아이들이 글로벌 클래식 아티스트로 성장할 수 있도록 전문적인 음악 교육을 무료로 지원하는 메세나(기업예술후원) 프로그램이다. ‘빈필’ ‘베를린필’ 등 세계 유수의 오케스트라 단원들이 직접 진행하는 일대일 코칭을 비롯한 양질의 커리큘럼을 제공해 2023년 출범 이후 누적 지원자만 3000명에 달할 정도로 큰 인기를 끌고 있다.
올해 모집 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 2학년 학생(2012∼2018년생)으로 총 두 자릿수 규모의 단원을 선발한다. 현악(바이올린, 비올라, 첼로, 베이스), 목관(플루트, 오보에, 바순, 클라리넷), 금관(호른, 트럼펫, 트롬본, 튜바), 타악까지 총 13개 악기를 대상으로 지원자를 모집해 오케스트라를 구성할 예정이다.
참가 신청은 온라인으로 간편하게 접수할 수 있다. 지난 17일 시작해 5월 11일까지 롯데백화점 앱을 통해 연주 영상과 신청서를 제출하면 지원이 완료된다. 2차 전형은 5월 23∼24일 현장 실연 방식으로 진행되며 5월 말 최종 합격자가 발표된다.
선발된 단원은 글로벌 수준에 달하는 최상의 전문 교육을 받게 된다. 런던 어니스트 리드의 ‘젊은 지휘자 상’을 수상한 이민형 지휘자가 총음악감독을 맡고 뉴욕 비니아프스키 콩쿠르 1위를 수상한 이성주 한국예술종합학교 명예교수가 자문을 담당해 오케스트라를 이끈다. 이에 더해 현역 무대에서 활약을 펼치고 있는 프로 연주자들이 나서 악기별 코칭을 진행한다.
또한 세계 최고(最古)이자 최정상 오케스트라로 꼽히는 독일 ‘드레스덴 슈타츠카펠레’의 마스터클래스를 수강할 기회가 주어진다. 슈타츠카펠레에서도 촉망받는 젊은 수석 단원들로 구성된 정예 악단에게 직접 악기별 주법을 배울 수 있다. 더불어 전문 연주자로서 성장하는 데 필수 소양으로 꼽히는 ‘합주 역량’을 기르는 시간을 갖는다.
이후 단원들은 8월 중 연주자들의 꿈의 무대로 불리는 ‘롯데콘서트홀’에서 클래식 공연을 선보일 계획이다. 3개월 동안 일대일 코칭, 그룹 합주, 마스터클래스 등 체계적인 교육을 거친 후 실전 무대를 경험하게 된다.
특히 올해는 ‘LKO(LOTTE KIDS ORCHESTRA) 영 아티스트 프로그램’을 새롭게 선보인다. 롯데 키즈 오케스트라가 ‘경험’을 넘어 ‘경력’이 될 수 있도록 신설된 제도다. 역대 단원 중 클래식 음악 진로에 매진하고 있는 학생을 선발해 8월 열릴 콘서트에 ‘솔로이스트’로 이름을 올릴 수 있는 기회를 제공한다. 지난 3년간 롯데 키즈 오케스트라로 활동한 단원들이 ‘국제클라리넷협회(ICA) 콩쿠르’ 최연소 우승, ‘국제더블베이스협회(ISB) 콩쿠르’ 한국인 최초 우승 기록을 세우는 등 K클래식 아티스트로서 세계 무대에서 큰 활약을 펼치고 있는 점을 고려해 커리어를 개발해 나가는 데 있어 연속적인 후원을 위한 목적으로 기획됐다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “역대 단원들이 클래식계에서 두각을 드러내고 있다는 소식을 접할 때마다 큰 보람과 자랑스러움을 느낀다”며 “음악에 열정을 가진 아이들이라면 누구나 그 꿈을 키워 나갈 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다. 이어 “대한민국의 차세대 클래식 인재 플랫폼으로 자리매김한 롯데 키즈오케스트라에 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.
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