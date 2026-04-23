산업계 ‘재생에너지 100%’ 목표… 중소기업부터 에너지 설비 지원

한국서부발전(이하 서부발전)이 산업단지 RE100(재생에너지 100% 사용) 확산을 위한 중소기업 에너지 효율화 지원에 나섰다. 전력 비용 부담과 탄소 규제 대응이 산업 현장의 주요 과제로 떠오른 가운데 중소기업의 에너지 경쟁력 강화를 위한 것이다.
김포 중소기업 에너지효율화 사업 협약
서부발전은 지난달 31일 김포산업지원센터에서 ‘김포시 중소기업 에너지효율화 사업 업무 협약식’을 개최하고 중소기업의 에너지 자립도를 높이기 위한 산업단지 에너지 효율화·통합 플랫폼 구축 사업에 본격 착수했다.
이번 사업은 1㎿(메가와트) 규모의 지붕형 태양광발전 설비 구축, 고효율 설비 교체, 공장에너지관리시스템(FEMS), 생산관리시스템(MES)을 연계한 인공지능(AI) 기반 통합 에너지 플랫폼 구축을 통해 중소기업의 전력 사용을 분석하고 소비 효율을 높이는 것이 핵심이다. 이를 통해 재생에너지와 AI 기술이 융합된 에너지 자립형 산업단지 모델을 구현하는 것이 목표다.
서부발전은 이번 사업이 산업단지 내 재생에너지 설비를 늘려 전력 비용 절감과 온실가스 배출 저감을 동시에 달성하고 이를 바탕으로 탄소중립 및 RE100 대응 역량 강화에 기여할 것으로 기대한다. 또한 중소기업 에너지 효율화 표준 모델을 만들어 전국 산업단지로 확산할 계획이다.
협약식에 참석한 기업 관계자는 “최근 중동 사태와 같은 에너지 안보 위기 속에서 김포시 최초로 서부발전과 ‘에너지 지산지소’ 모델을 적용한 사업을 추진함으로써 RE100 달성과 기업 경쟁력 강화를 꾀할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”라고 전했다.
서부발전 관계자는 “이번 사업은 재생에너지 설비와 통합 에너지 플랫폼을 결합한 에너지 자립형 스마트 산업단지 모델”이라며 “재생에너지 확대 등 정부의 에너지 정책에 맞춰 서부발전과 중소기업 모두 지속가능한 산업 생태계를 구축하겠다”라고 말했다.
새만금-군산 산단서도 사업 추진
서부발전은 이 같은 산업단지 에너지 전환 모델 확산을 위해 김포 외에도 새만금, 군산 산업단지 등에서 관련 사업을 추진하고 있다. 그 일환으로 지난 3월 새만금 국가산업단지 입주 기업을 대상으로 산업단지 RE100 확산을 위한 1대1 심층 기업 설명회를 열었다. 설명회에서는 산업부 에너지 자급자족 인프라 구축사업 추진 현황, 지붕형 태양광 기반 온사이트 직접 PPA 모델, 고효율 기기 교체 등 에너지 효율화 프로그램을 중심으로 기업 참여 방안을 소개했다.
아울러 군산 국가산업단지에는 입주 기업 지붕을 활용해 총 설비용량 11.69㎿ 규모의 태양광 설비를 설치하고 전기차 충전시설 등이 포함된 복합문화공간 ‘메가스테이션’을 구축하는 등 산업단지의 재생에너지 기반 확대에 나서고 있다. 이어 올해부터는 군산을 넘어 대전, 당진, 춘천, 충주 산업단지까지 사업 영역을 확장해 총 40㎿급 태양광 설치를 추진하고 있다.
서부발전은 중소기업 에너지 효율 향상 지원과 재생에너지 기반 확대 등을 통해 기업들의 RE100 대응 능력을 높이고 산업 현장의 에너지 전환을 지속적으로 지원해 나갈 계획이다.
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