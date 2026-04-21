에이유브랜즈, 락피쉬 웨더웨어 중국 매장 실적 ‘호조’ …아시아 시장 공략 본격화

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중국내 핵심 입지 위주로 출점 이어가 연내 40개 이상 확보 예정

㈜에이유브랜즈가 전개 중인 락피쉬 웨더웨어가 중국 장쑤성 난징 믹스씨 쇼핑몰에 신규 오프라인 매장을 오픈했다고 21일 밝혔다.

해당 매장은 지난 19일 개장 이후 단 이틀 동안 5000명 이상이 방문하여 매출 1억 원을 돌파했다. 이는 중국 내에서 운영 중인 14개 점포 중 가장 높은 개장 매출이라는 것이 업체측의 설명이다,

락피쉬웨더웨어 난징 MIXC 매장 오픈 대기 행렬
락피쉬웨더웨어 난징 MIXC 매장 오픈 대기 행렬
락피쉬 웨더웨어는 아시아 지역의 거대 유통 기업들로부터 우선적인 입점 제안을 받고 있다고 한다. 난징 매장의 경우 185㎡ 크기의 공간을 배정받았으며, 현재 상반기 개장을 위해 공사 중인 다른 매장들 역시 유럽 럭셔리 브랜드 구역에 배치되는 조건을 협의 중이다.

에이유브랜즈는 락피쉬 웨더웨어가 올해 1분기 기준 오프라인 13개 지점 및 온라인 판매를 더해 100억 원의 판매액을 기록했다고 전했다.

우한 신천지 5월 오픈 예정 플래그십 매장 조감도
우한 신천지 5월 오픈 예정 플래그십 매장 조감도
에이유브랜즈는 2분기 내 중국내 10개 지점을 추가 개설해 총 23개 매장을 운영할 계획이다. 이어 우한 신천지에 플래그십 매장을 여는 것을 필두로, 청두의 제이엠 스트리트, 상하이 강훼이 헝룽, 시안 및 톈진 믹스씨 등 핵심 입지 위주로 출점을 이어가 연내 40개 이상 매장을 확보할 예정이라고 밝혔다.

회사 관계자는 “1선 도시에서 검증된 실적이 다른 핵심 도시로 순조롭게 확산되고 있다”며 “중국 내 연간 목표를 조기 달성한 후, 이를 토대로 아시아 시장으로 외연을 확장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

최용석 기자 duck8@donga.com
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