쿠웨이트 원유 수출 ‘불가항력’ 선언에…정유업계 “예견된 수순”

쿠웨이트가 원유 및 석유제품 수출에 대해 ‘불가항력(Force Majeure)’을 선언한 가운데, 국내 정유업계는 “이미 예견된 수순”이라며 당장의 타격에는 선을 그었다. 하지만 사태 장기화에 대비한 대체 물량 확보에 난항을 겪으면서 수급 위기감은 갈수록 커지고 있다.
21일 정유업계에 따르면 국내 주요 정유사들은 쿠웨이트 국영석유공사(KPC)의 공급 불가항력 선언에 따른 직접적인 피해는 제한적일 것으로 분석했다. 쿠웨이트는 호르무즈 해협 안쪽에 위치한 지리적 한계에 더해 낙후된 정유 시설이 집중 폭격을 맞으면서, 애초부터 정상적인 물량 공급을 기대하지 않고, 대비책을 마련해왔다는 것이다.
정유업계 관계자는 “KPC는 이미 지난 3월 7일 판매자가 선박을 수배해 운송을 책임지는 ‘CFR(운임포함인도조건)’ 기준의 1차 공급 불가 선언을 했다”며 “이번에는 매수자가 직접 배를 보내 원유를 실어오는 ‘FOB(본선인도조건)’ 물량마저 내줄 수 없다고 추가 선언을 한 것”이라고 설명했다. 이번 공급 불가 선언과 관련해서 “물리적으로 배가 들어가지 못하는 상황에서 법적 귀책사유를 피하려는 당연한 수순”이라고 설명했다.
업계의 ‘진짜 고민’은 호르무즈 해협 봉쇄의 장기화다. 사태 장기화에 대비해 선제적으로 대체 물량을 추가 확보해야 하지만, 글로벌 유가 변동성이 극대화되고 타 지역에서의 원유 확보 경쟁마저 치열해지면서 수급 채널 확보에 애를 먹고 있는 것으로 알려졌다.
사태가 심상치 않게 돌아가자 정부도 긴급 대응에 나섰다. 겉으로는 시장 안정을 강조하고 있지만, 국가정보원과 외교부 등 정부 내부에서도 일주일 전보다 상황을 훨씬 심각하게 바라보고 있는 것으로 전해졌다.
업계 관계자는 “KPC의 불가항력 선언은 상징적 조치지만, 해협 봉쇄 장기화를 알리는 신호로 여겨질 수 있다”고 지적했다.
댓글 0