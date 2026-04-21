“게임 속 ‘파밍’을 구내식당서”… 게임 IP 협업 확대하는 유통가

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삼성웰스토리는 게임 ‘배틀그라운드’와 협업해 프로모션을 선보인다고 21일 밝혔다. 삼성웰스토리 제공
삼성웰스토리는 게임 ‘배틀그라운드’와 협업해 프로모션을 선보인다고 21일 밝혔다. 삼성웰스토리 제공
유통업계가 글로벌 인기 게임 IP(지식재산권)와 손잡고 10대부터 20대 초중반 연령대인 ‘잘파세대(Z세대+알파세대)’ 공략에 속도를 내고 있다. 온라인 상의 게임 세계관을 오프라인 공간으로 가져와 미래 핵심 고객과의 접점을 넓힌다는 전략이다.

삼성웰스토리는 게임 ‘배틀그라운드’와 협업하고 군부대 및 대학교 구내식당에서 프로모션을 선보인다고 21일 밝혔다. 이번 프로모션은 ‘생존 맛전투, 오늘 점심 파밍하자’를 콘셉트로, 게임 내 아이템·자원 수집 행위인 파밍(Farming)을 전면에 내세웠다. 콜라보 한정 메뉴인 ‘배틀그라운드 핫치킨덮밥’은 게임 속 미라마 사막 맵을 모티프로 삼아 참깨 가루를 올린 볶음밥으로 거친 전장의 질감을 표현하고, 매콤한 소스를 입힌 가라아게를 얹었다. 게임 속 대표 방어 아이템인 ‘후라이팬’ 모양의 용기에 보급상자 데코픽과 함께 담아냈다.

구내식당 한편에는 대표 캐릭터 ‘삼뚝맨’과 함께하는 대형 팝업존을 꾸리고, 체력 포인트(HP·Health Point)를 높여주는 아이템 소품을 비치해 게임 속 분위기를 체험할 수 있도록 했다. 게임 아이템을 스펀지 장난감 총으로 맞히는 슈팅 게임 등 현장 이벤트도 마련했다. 이번 행사는 Z세대 남성 비중이 높은 군부대·경찰 학교 등을 시작으로 주요 대학교 구내식당에서 순차적으로 진행된다.

공차코리아는 글로벌 인기 게임 ‘붕괴: 스타레일’과 협업해 오는 22일부터 다음 달 21일까지 프로모션을 진행한다. ‘붕괴: 스타레일’은 글로벌 인기 은하 판타지 RPG다. 행사 기간 콜라보 세트 메뉴 구매 시 인기 캐릭터 ‘카스토리스’·‘파이논’ 한정판 굿즈를 증정한다. 굿즈는 캐릭터 포토카드, 카메라 슬라이드 키링, 아크릴 코스터 등으로 구성됐다. 프로모션 대상 음료는 말차초코 스무디, 딸기 초콜릿 밀크티, 타로 주얼리 시그니처 밀크티, 브라운슈가 시그니처 밀크티+펄 등 4종이다.

현대백화점은 로블록스와 손잡고 더현대 서울·더현대 대구·충청점·울산점 등 4개 점포에서 릴레이 팝업스토어를 연다. 첫 행사인 더현대 대구에서는 ‘99 나이트 인 더 포레스트’, ‘쿠키런 카드 컬렉션’, ‘입양하세요’, ‘병철이네’ 등 로블록스 인기 게임 체험존과 환경·미술 등 교육 테마 퀴즈 체험을 선보인다. 굿즈샵에서는 의류·학용품·키링 등 캐릭터 상품을 판매한다.

유통업계가 게임 IP 협업을 확대하는 데는 팬덤 충성도가 높아 굿즈·콜라보 메뉴 소비로 이어지기 쉽다는 점이 작용한 것으로 풀이된다. 미래 고객인 잘파세대의 발길을 이끌어 브랜드를 자연스럽게 경험시킬 수 있다는 점도 주요 배경으로 꼽힌다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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