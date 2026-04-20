에어큐브, K-HISA 춘계학술세미나 참가… 패스워드리스 인증 보안 솔루션 소개

에어큐브(AirCUVE, 대표 김유진)가 ‘2026년 병원정보보안협회(K-HISA) 춘계학술세미나(HIS-CON 2026)’에 참가해 의료기관 환경에 적용 가능한 인증 보안 기술을 선보였다.
서울 연세대학교 에비슨 의생명연구센터에서 열린 이번 세미나는 AI 기반 위협 대응과 의료정보시스템 보안 전략을 중심으로 진행됐으며, 의료 보안 관계자들이 참석해 최신 기술 동향과 대응 방안을 공유했다.
에어큐브는 이날 현장에서 패스워드리스 인증 솔루션 ‘V-FRONT’를 중심으로 한 통합 인증 체계를 소개했다. 해당 솔루션은 별도의 소프트웨어 설치 없이 운영 가능한 비설치형 구조로, 다양한 인증 방식을 통합 제공한다. 이를 통해 의료 시스템 접근 환경에서의 보안성과 사용자 편의성을 함께 고려한 인증 체계를 구현할 수 있도록 했다.
해당 솔루션은 EMR, OCS, PACS 등 다양한 의료정보시스템과 연계가 가능하며, 복잡한 접근 환경에서도 일관된 인증 정책을 적용할 수 있는 점이 특징이다. 최근 보안 환경 변화에 맞춰 설치형 보안 소프트웨어 의존도를 낮추는 흐름과도 맞닿아 있다.
이와 함께 Yubico의 YubiKey를 활용한 인증 방식도 소개됐다. 하드웨어 기반 인증을 통해 보안 위협 대응 수준을 높일 수 있으며, 특히 환자 개인정보 보호가 중요한 의료 환경에서 활용 가능성이 제시됐다.
에어큐브 장윤주 부사장은 “의료 환경에서는 보안성과 함께 사용자 편의성을 고려한 인증 체계가 중요하다”며 “다양한 인증 기술을 바탕으로 변화하는 보안 요구에 대응해 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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