강남 3구 중심… 프라이빗한 공간-즉시 입주 가능

서울 서초권역 내에서도 실거주와 투자 수요가 동시에 몰리는 핵심 입지인 방배동에 들어선 ‘DM그레이스서초’가 최근 수요자들의 높은 관심을 받고 있다.
특히 강남 3구 내에서 보기 드문 △즉시 입주 가능 △전 호실 시티뷰 △도보 30초 거리의 더블 역세권 △미래 가치를 기대할 수 있는 서리풀 개발 호재까지 더해지며 실수요층은 물론 투자자 사이에서도 주목도가 높다.
DM그레이스서초는 상징성 높은 지역적 프리미엄 위에 실질적인 생활 편의성과 희소성을 모두 갖춘 주거 상품으로 평가받고 있다.
가장 눈에 띄는 부분은 도보 30초 거리의 더블 역세권 입지다. 서울지하철 7호선 이수역과 4호선 총신대입구역이 바로 연결돼 서초 핵심 생활권은 물론 서울 전역으로 뛰어난 접근성을 확보했다.
여기에 더해 전 호실 시티뷰는 DM그레이스서초만의 차별화된 경쟁력으로 꼽힌다. 특히 서초 도심의 세련된 스카이라인을 감상할 수 있는 전 호실 시티뷰는 희소성이 높아 향후에도 충분한 경쟁력을 갖춘 장점으로 평가된다.
또한 DM그레이스서초는 총 12가구의 프라이빗한 규모로 공급돼 대단지와 차별된 고급스러운 주거 환경을 기대할 수 있다. 가구 수가 많지 않아 입주민 간 프라이버시 확보에 유리하고 조용하고 안정적인 주거를 원하는 수요자들에게 높은 선호를 받는다. 실거주 관점에서도 DM그레이스서초의 장점은 분명하다. 강남 3구 중에서도 선호도 높은 서초권역은 교통, 생활 인프라, 업무 접근성, 학군, 상권 등 모든 면에서 높은 완성도를 자랑한다.
이와 함께 수요자들의 기대감을 높이는 요소는 바로 서리풀 개발 호재다. 서초권역 내 미래 가치를 끌어올릴 핵심 요인 중 하나로 꼽히는 서리풀 일대 개발은 주거 가치 상승에도 긍정적인 영향을 주는 요소로 분석된다.
DM그레이스서초는 이러한 장점을 고루 갖춘 만큼 서초 프리미엄 라이프를 누릴 수 있는 실속형 고급 주거 상품으로 평가받고 있다.
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