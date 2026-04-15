인천發 디트로이트·미네아폴리스 환승, 더 빨라진다…위탁수하물 원격검색

짐 안 찾고 연결편 바로 탑승…환승시간 20분 단축 기대
인천국제공항을 출발해 미국 디트로이트·미네아폴리스 공항에서 환승할 경우 수하물을 찾지 않고 바로 연결 비행기에 탈 수 있게 된다.
국토교통부는 15일부터 인천공항을 출발해 미국 디트로이트와 미네아폴리스 공항에서 환승하는 승객을 대상으로 위탁 수하물 원격검색(IRBS)을 시행한다고 같은 날 밝혔다. 애틀랜타 공항 환승객을 대상으로는 지난해 8월부터 서비스를 시행해 왔다.
위탁 수하물 원격검색은 인천공항에서 실시한 수하물 보안검색 X-ray 이미지를 미국에 사전 전송하는 서비스다. 미국 관세국경보호청(CBP)의 원격 검색을 통과한 수하물은 연결 항공편에 바로 탑재된다.
기존에는 승객이 환승 공항에서 수하물을 찾아 세관 검사를 통과하고 환승 항공사 체크인 카운터에서 다시 위탁해야 했다.
국토부는 위탁 수하물 원격검색을 통해 통상 1시간 30분이 걸리던 인천-디트로이트, 인천-미네아폴리스 노선에서의 공항 환승 시간이 1시간 10분으로 약 20분 단축될 것으로 보고 있다.
위탁 수하물 원격검색은 인천-디트로이트·미네아폴리스 직항 노선 이용객을 비롯해 제3국에서 출발해 인천을 거쳐 미국으로 향하는 이용객에게도 적용된다.
한편 지난해 연간 인천-디트로이트·미네아폴리스 노선 이용객은 7만1828명으로 이중 환승객은 4만5235명(63%)이었다.
임유나 기자 imyou@donga.com
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