혁신경진대회-제안관리시스템 운영해 의견 경청

한전KDN은 국내 유일 에너지 ICT 공기업으로 여러 이해관계자 의견을 경영에 반영해 실효성 있는 혁신 활동을 전개해왔다. 특히 ‘혁신경진대회’ ‘혁신제안관리시스템’ 등 내외부의 혁신 의견을 자유롭게 나눌 수 있는 소통 창구를 운영하며 지속적인 경영혁신 노력을 기울이고 있다. 외부적으로는 혁신경진대회를 상시 운영해 지속적으로 국민의 의견을 적극 수렴했으며 내부적으로는 제안관리시스템을 통해 전 직원이 자유롭게 혁신 의견을 주고받을 수 있는 기반을 다졌다.
또한 한전KDN은 최초로 ‘혁신 인식도 조사’를 시행해 임직원의 혁신에 대한 이해도, 만족도 등을 측정했다. 기관의 혁신 운영에 대한 개선점을 발굴해 향후 혁신 방향을 설정하고 혁신 내재화 활동을 더욱 고도화해 추진할 계획이다.
지난해에는 ‘소통과 신뢰 기반의 에너지 ICT 혁신으로 국민 편익 제고’라는 목표 아래 △디지털 혁신 △사업 혁신 △ESG 혁신 △경영효율 혁신 등 4개 방향을 설정해 우수한 혁신 성과를 이끌어내기 위한 기반을 구축했다. 또한 회사 경영전략과 연계한 혁신계획을 수립해 8대 중점과제와 55개 실행과제를 전사적으로 추진하며 혁신 이행력 제고를 위해 노력해왔다. 대표적으로 AI를 활용한 배전공사 설계, 전력계통 재난안전 솔루션, 가상발전소 구축사업, 경영개선 계획 수립 및 이행 등이 있으며 에너지 ICT를 활용한 디지털 혁신에 앞장서고 있다.
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