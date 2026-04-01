제련 경쟁력 더해 친환경 경영 선도

고려아연은 본연의 경쟁력인 비철금속 제련업의 기술력과 인프라, 글로벌 계열사 간 시너지를 기반으로 추진 중인 ‘트로이카 드라이브’ 전략을 높게 평가받았다.
트로이카 드라이브는 2022년 이후 최윤범 회장이 역점을 두고 추진하는 3대 신사업 전략으로 신재생에너지와 그린수소, 이차전지 소재, 자원순환 사업을 중심축으로 두고 있다. 이를 통해 고려아연은 △탄소를 배출하지 않는 100% 그린메탈 지향 △소재 생산에서 폐배터리 리사이클링까지 아우르는 통합 밸류체인 구축 △자원 재활용을 통한 가치 창출 등의 시너지효과를 내는 것을 목표로 삼고 있다.
특히 2023년 아연·은·동, 2024년 연(납)·금·반도체 황산의 탄소발자국 인증을 획득하는 등 친환경 역량도 강화하고 있다. 은과 동 제품은 100% 재활용 원료를 사용해 글로벌 인증기관 SGS로부터 인증을 획득했으며 미국 제련소 투자를 통해 핵심 광물 생산의 글로벌 경쟁력을 강화했다. 아울러 활발한 사회공헌 활동을 비롯한 ESG에 대한 전반적 투자 활동도 지속하고 있다.
김기준 지속가능경영부문장은 “고려아연은 회사가 오랜 기간 축적해 온 제련 경쟁력에 더해 환경과 사회적 책임을 경영의 핵심 가치로 삼아 꾸준히 실천해오고 있다”고 밝혔다.
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