스카프 브랜드 스튜디오얀, 이태원서 감각적인 봄의 조각 ‘PIECE’ 팝업 참가

스튜디오얀이 오는 17일부터 26일까지 팝업스토어 ‘PIECE’를 통해 소비자들과의 접점을 확대한다.
스튜디오얀은 스카프를 중심으로 한 패션 아이템을 전개하는 브랜드로, 일상 속 사물을 위트 있게 재해석하는 감각적인 디자인을 특징으로 한다. 간결함 속에서도 재미를 담아내는 브랜드 철학을 바탕으로 독창적인 색감과 일러스트를 통해 개성을 드러내왔다.
서울 용산구 이태원로 춘일가옥에서 진행되는 이번 팝업은 ‘PIECE’라는 주제 하에 작은 것들의 가치에 주목하여 펼쳐진다. 봄 시즌을 맞아 감각적인 라이프스타일을 제안하는 공간으로 구성되어 브랜드와 소비자가 직접 소통할 수 있는 기회로 만들 예정이다. 오프닝은 오는 16일 VIP 대상으로 진행되며 17일부터 24일까지는 원데이 클래스도 함께 운영된다.
특히 ‘Tiny thing’이라는 키워드를 중심으로 4월의 초록빛 무드를 담아내며 사소하지만 감각적인 요소들이 모여 하나의 경험을 완성하는 공간으로 기획됐다. 봄의 생기와 자연스러움을 시각, 촉각, 후각 등 오감을 통해 느낄 수 있도록 구성된 것이 특징이다.
팝업 공간은 단순한 제품 전시를 넘어 방문객이 직접 체험하고 머무를 수 있는 경험형 콘텐츠로 채워진다. 브랜드 특유의 감각적인 오브제와 컬러, 계절감을 살린 연출을 통해 ‘하나의 조각(piece)’이 모여 만들어지는 일상의 가치와 아름다움을 전달한다는 계획이다.
이번 팝업 행사에는 스튜디오얀 외에도 다양한 라이프스타일 브랜드가 함께 참여한다. 커피 브랜드 수안커피컴퍼니를 비롯해 테이블웨어 브랜드 펠트로 스튜디오, 가구 브랜드 에인빌라, 인테리어 소품 브랜드 에크루가 참여해 공간의 완성도를 높인다. 각 브랜드는 저마다의 감각을 담은 제품과 콘텐츠를 선보이며 팝업 전반에 풍성함을 더할 예정이다.
스튜디오얀 관계자는 “이번 ‘PIECE’ 팝업은 작은 것들의 의미와 감각을 재발견하는 자리”라며 “일상 속에서 쉽게 지나칠 수 있는 요소들을 새로운 시선으로 경험할 수 있는 시간이 될 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0