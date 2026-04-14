올 1분기 산재 사망자 113명 ‘역대 최저’…건설↓·제조↑ 엇갈려

전년 대비 24명 감소…2022년 통계 작성 이후 최저 수준
화재·폭발 사고 증가…고위험 사업장 10만곳 점검 추진
산업재해 사망자가 1분기 기준 역대 최저 수준으로 감소했다. 정부가 산재와의 전쟁을 내세우며 고위험 사업장 점검과 감독을 강화해온 가운데 일단 초기 감소 흐름이 통계로 확인된 모습이다. 다만 제조업에서는 사망자가 증가하는 등 업종별 편차도 나타났다.
14일 고용노동부에 따르면 2026년 1분기 재해조사 대상 사고사망자는 113명(98건)으로 전년 동기 137명(129건) 대비 24명(17.5%) 감소했다. 사고 건수도 31건(24.0%) 줄었다. 이는 2022년 통계 작성 이후 1분기 기준 가장 적은 수준이다.
업종별로는 건설업과 기타업종에서 감소 폭이 컸다. 건설업 사망자는 39명으로 32명(45.1%) 줄었고, 기타업종도 22명으로 15명(40.5%) 감소했다. 특히 건설업에서는 ‘떨어짐’ 사고가 절반 수준으로 줄며 전체 감소를 이끌었다.
건설업 감소를 두고는 일각에선 업황 부진에 따른 ‘모수 감소’ 영향이라는 해석도 제기된다. 이에 대해 노동부는 “건설 경기 어려움 요인은 인정되지만, 추락사고 50% 감소는 현장의 위기의식과 집중 점검·감독 효과가 결합된 결과”라고 설명했다. 실제로 지난해 하반기부터 추락사고 예방을 위한 집중 점검과 계도, 안전대 착용 등 기본 안전수칙 준수 유도가 강화된 점이 영향을 미쳤다는 분석이다.
제조업은 다른 흐름을 보였다. 사망자는 52명으로 전년 대비 23명(79.3%) 증가했다. 3월 대전 자동차 부품공장 화재로 14명이 사망한 영향이 컸지만, 이를 제외하더라도 50인 이상 사업장에서 사망자가 증가한 것으로 나타났다.
정부는 제조업 증가 요인으로 지게차 충돌, 끼임, 깔림 등 기본적인 안전관리 미흡을 지목했다. 특히 설비 보수 작업 시 전원 차단, 작업 동선 분리 등 기본 수칙 준수 필요성이 다시 부각되면서 2분기 이후 제조업에 대한 점검·감독을 강화할 방침이다.
사업장 규모별로는 소규모 사업장에서 감소세가 두드러졌다. 50인 미만 사업장은 59명으로 24명(28.9%) 감소했고, 이 가운데 5인 미만 사업장은 28명으로 15명(34.9%) 줄었다.
정부는 이에 대해 소규모 사업장을 중심으로 한 점검 확대와 민관 협업, 현장 중심 예방활동이 일정 부분 효과를 낸 것으로 보고 있다. 다만 이러한 감소 흐름이 경기 영향이 아닌 구조적 변화로 이어질지는 추가 확인이 필요하다는 평가다.
사고 유형별로는 ‘떨어짐’ 사고가 전년 동기 대비 31명 감소하며 크게 줄었고, 물체에 맞음과 무너짐 사고도 감소했다. 반면 화재·폭발 사고는 10명 증가하며 대형 사고 위험성이 다시 부각됐다.
정부는 향후 대응으로 고위험 사업장 관리 강화에 나선다. 산재 이력 등을 기반으로 선정한 약 10만 개 사업장을 대상으로 전수조사와 점검·감독을 연계하고, 지방정부·민간과 협력해 소규모 사업장 중심 관리도 확대할 계획이다.
이와 함께 소방청과의 정보 공유를 통해 화재 위험 사업장 약 3900곳에 대한 합동 점검도 진행 중이다.
노동부 관계자는 “올해에는 반드시 산재 사망사고를 획기적으로 감축해 국민들이 안전한 일터로의 변화와 성과를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
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