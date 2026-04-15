세라마이드-성분 혁신으로 K뷰티 글로벌 도약 선언

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 뷰티 부문
㈜토니모리가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 뷰티 부문 대상을 수상했다.
토니모리는 로드숍 전성기를 이끈 브랜드로서 최근 시장 변화에 발맞춰 성분 혁신과 채널 다각화로 성공적인 리포지셔닝을 달성했으며 지속가능한 성장 기반을 구축했다.
특히 피부에 실질적인 효능을 제공하는 ‘성분 중심 전략’으로 시장 변화에 적극 대응하는 한편 2024년 다이소를 통해 서브 브랜드 ‘본셉’, 2025년 이마트에 ‘더마티션’을 선보이는 등 유통 저변을 넓혔다. 이를 통해 본셉은 ‘2025 다이소몰 연말결산’ 뷰티 베스트픽에서 미백 앰풀과 립메이크업 부문 동반 1위를 차지했다.
최근 세라마이드 5000ppb 고함량을 앞세운 ‘세라마이드 모찌 토너’를 재출시, 피부 장벽 케어와 보습을 동시에 겨냥한 고기능성 제품으로 시장을 공략하고 있다. ODM 자회사 메가코스는 아누아·메디큐브 등 K뷰티를 이끄는 브랜드의 히트 제품을 생산하며 제조 경쟁력을 입증하고 있다.
2006년 이래 꾸준히 브랜드 정체성을 구축해온 토니모리는 올해 20주년을 맞아 브랜드 헤리티지를 한층 강화하고 있다. ‘가장 자신다운 것이 가장 특별한 것’이라는 의미를 담은 슬로건 ‘Be Uncommon’을 바탕으로 차별화된 가치와 본질에 집중하는 브랜드 철학을 이어가고 있다. 올해 매출 목표는 전년 대비 40% 성장이다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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