[단신]하나은행, 최고 연 2.5% 금리 ‘하나모임통장’ 출시 外

하나은행이 모임 자금에 최고 연 2.5% 금리를 적용해 주는 하나모임통장을 선보였다. 하나모임통장에서는 모임 자금을 ‘입출금 영역’과 ‘금고 영역’으로 분리해 관리할 수 있다. 기본 금리는 0.1%지만, 금고에 자금을 보관하면 최대 300만 원까지 2.4% 우대금리가 추가 적용된다. 금고에 보관한 자금도 수시로 입출금할 수 있다. 주요 금융거래 수수료는 횟수 제한 없이 면제되고, 모임 총무의 편의성을 극대화하기 위해 1/N 정산 기능과 총무 변경 기능도 탑재됐다.
■ 한화생명, ‘치매 담은 간병 플러스 보험’ 출시
한화생명이 치매·간병 보장에 더해 계약 일부를 연금 등 노후 자금으로 전환할 수 있는 ‘치매 담은 간병 플러스 보험’을 선보였다. 저해지형 구조를 적용해 초기 보험료를 낮추고, 일정 기간 무사고를 유지할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 등 장기 유지 고객의 부담을 고려했다. 치매와 간병 보장도 강화됐다. 기존 치매 보험과 달리 초기 치매부터 적극적으로 보장하고, 입원 간병인 사용일당의 보장 일수를 최대 365일까지 확대했다. 가입 연령은 만 15세부터 75세까지다.
■ 대신자산운용, ‘대표기업-고배당 목표전환형 2호’ 출시
대신자산운용이 국내 대표기업과 고배당주, 국고채 등에 투자하는 ‘대신대표기업과 고배당 목표전환형증권투자신탁 2호’를 출시한다. 13일부터 17일까지 모집을 진행하며 20일 설정된다. 2호 펀드는 국내 대표기업과 고배당주에 약 30%, 국고채 3년·5년·10년물에 약 70%를 투자하는 구조로 설계됐다. 펀드는 기준가 1060원에 도달하면 목표 수익을 달성한 것으로 보고 이후 국내 단기채 및 유동성 자산 중심으로 포트폴리오를 전환해 안정적으로 운용된다.
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